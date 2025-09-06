Δεν ξεχνά τους Κύπριους ο Κάναντι

Δεν έμεινε στους δύο «υποχρεωτικούς» Κύπριους. Με τον Ακρίτα έβαλε τρεις Κύπριους βασικούς ο Νταμίρ Κάναντι, ενώ χρησιμοποίησε και ένα ως αλλαγή. Μπορεί η ομάδα να ηττήθηκε, μπορεί οι Κύπριοι να μην έκαναν την διαφορά, όπως και οι ξένοι που έπαιξαν με τον Ακρίτα αλλά ο Κάναντι πιστεύει στους Κύπριους και το έδειξε με το καλημέρα του πρωταθλήματος.

Το μήνυμα

Οι τρεις στην ενδεκάδα είναι δείγμα του ότι ο Αυστριακός τεχνικός ποντάρει και στον Κύπριο ποδοσφαιριστή. Όποιος δουλεύει και αξίζει αμοίβεται. Αυτό εξάλλου είναι και το μήνυμα που στέλνει καθημερινά στο Τάσος Μάρκου ο Νταμίρ Κάναντι.

Οι τρεις βασικοί

Στο βασικό σχήμα με τον Ακρίτα ήταν ο τερματοφύλακας Παναγιώτης Παναγιώτου και έμεινε στον πάγκο ο Αυστριακός Μάρκους Κούστερ. Ο αμυντικός Σιων Ιωάννου και έμεινε στον πάγκο ο Οκέκε. Ο Μιχάλης Χαραλάμπους στην επίθεση και έμειναν στον πάγκο οι Μπαλούα και Έλλα. Στα τελευταία στάδια της αναμέτρησης ο Κάναντι έβαλε τον νεαρό επιθετικό Χρίστο Κύζα που ξεχώρισε στα φιλικά.

Οι οκτώ ξένοι

Στο αρχικό σχήμα ο Κάναντι έβαλε οκτώ ξένους. Αυτοί ήταν οι Σάκιτς, Ροντρίκο, Ρισβάνης, Κράιντς, Έντσον, Ντίρα, Λόχαν, Κούρεζ. Ως αλλαγή χρησιμοποίησε τέσσερις ξένους τους δύο επιθετικούς Μπαλούα και Λάτσα και δύο στόπερ τους Οκέκε και Σέσκο