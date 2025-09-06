Με φάρο τα προηγούμενα για την υπέρβαση

Ξεκίνησε με νίκη την προσπάθειά της στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026 με επικράτηση επί του Σαν Μαρίνο, ωστόσο παρά την καλή της παρουσία στα επόμενα δύο παιχνίδια που έδωσε δεν πήρε βαθμολογικό κέρδος. Έχασε με 2-1 από τη Βοσνία στις λεπτομέρειες και 2-0 από τη Ρουμανία, δύο αναμετρήσεις που έγιναν εκτός έδρας. Απόψε (21:45) έχει ακόμη μία εκτός έδρας δοκιμασία αφού θα παίξει με την Αυστρία που κατά πολλούς θεωρείται το φαβορί του 8ου ομίλου της προκριματικής φάσης. Μετρά το απόλυτο σε δύο αγώνες και προσδοκά να τριτώσει το καλό. Μόνο που ευχόμαστε να μην της το επιτρέψει η Εθνική μας που ναι μεν πάει ως το μεγάλο αουτσάιντερ, όμως θα προσπαθήσει να κάνει τη ζημιά και να στείλει ξανά το μήνυμα πως κάτι καλό πάει να χτιστεί. Άλλωστε μέσα από τέτοια παιχνίδια φτιάχνεις μέταλλο.

Να σημειωθεί πως την πρόκριση για την τελική φάση παίρνει μόνο η πρώτη και η βαθμολογία έχει ως εξής:

1. Bοσνία 3-0-0 4-1 9

2. Aυστρία 2-0-0{ 6-1 6

3. Ρουμανία 2-0-2 8-4 6

4. Κύπρος 0-2-1 3-4 3

5. Σαν Μαρίνο 0-0-4 1-12 0

Με ερωτηματικά το πλάνο

Στην κλήση ο Απόστολος Μάντζιος συμπεριέλαβε 26 παίκτες και τόσοι ταξίδεψαν στην Αυστρία αφού δεν προέκυψε κάποιο πρόβλημα στην πορεία της προετοιμασίας. O Φαμπιάνο, που κλήθηκε για πρώτη φορά, πολύ πιθανόν να κάνει και ντεμπούτο, παρ' όλο που ο Νεόφυτος Μιχαήλ έκανε πολύ καλά παιχνίδια με την Πάφο στον δρόμο για τα αστέρια. Φυσικά βασικός ήταν ο Μολ που έχει και αυτός τις πιθανότητές του. Από εκεί και πέρα, στο κέντρο της άμυνας εκτιμάται πως θα παίξουν οι Λαΐφης και ένας εκ των Παναγιώτου ή Χρίστου Σιέλη, με τον Πηλέα ή Κορέια αριατερά και τον Σατσιά στο δεξί άκρο της άμυνας. Στο κέντρο οι Κούσουλος και Χάμπος Κυριάκου είναι οι επικρατέστεροι, με τον Κάστανο να έχει πιο επιτελικό ρόλο. Οι Τζιωνής και Λοΐζου θα πλαισιώσουν τον Πίττα στην επίθεση.