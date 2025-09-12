ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΠΑΦΟ: Ενοχλήσεις ο Ροντινέι - Μάλλον προλαβαίνει...

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΠΑΦΟ: Ενοχλήσεις ο Ροντινέι - Μάλλον προλαβαίνει...

Λόγω ενοχλήσεων που ένιωσε στη σημερινή προπόνηση ο Ροντινέι έμεινε εκτός αποστολής του Ολυμπιακού από το ματς με τον Πανσερραϊκό.

Ένα απρόοπτο είχε η σημερινή προπόνηση του Ολυμπιακού.

Ο αποκλεισμός του Ροντινέι από την αποστολή των «ερυθρόλευκων», για την αναμέτρηση με τον Πανσερραϊκό για την 4η αγωνιστική της Stoiximan Super League είναι λόγω ενοχλήσεων και ο παίκτης είναι υπό φροντίδα του ιατρικού τιμ.

Οι πρώτες εκτιμήσεις λένε ότι το πιθανότερο είναι να προλαβαίνει το παιχνίδι με την Πάφο, στην πρεμιέρα της League Phase του Champions League.

Περισσότερα θα ξέρουμε την Κυριακή.

 

sportfm.gr

Κατηγορίες

ΠΑΦΟΣ FCΕλλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

|
|
|
|
|

Διαβαστε ακομη