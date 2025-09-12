ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΠΑΦΟ: Ενοχλήσεις ο Ροντινέι - Μάλλον προλαβαίνει...

Ένα απρόοπτο είχε η σημερινή προπόνηση του Ολυμπιακού.

Ο αποκλεισμός του Ροντινέι από την αποστολή των «ερυθρόλευκων», για την αναμέτρηση με τον Πανσερραϊκό για την 4η αγωνιστική της Stoiximan Super League είναι λόγω ενοχλήσεων και ο παίκτης είναι υπό φροντίδα του ιατρικού τιμ.

Οι πρώτες εκτιμήσεις λένε ότι το πιθανότερο είναι να προλαβαίνει το παιχνίδι με την Πάφο, στην πρεμιέρα της League Phase του Champions League.

Περισσότερα θα ξέρουμε την Κυριακή.

sportfm.gr