Πάφος: Το πακέτο για το «Γεώργιος Καραϊσκάκης»

Ανακοίνωση από τους πρωταθλητές - Οι λεπτομέρειες για το ταξίδι στην Αθήνα

Η ΠΑΦΟΣ FC ανακοινώνει το επίσημο ταξιδιωτικό πακέτο για τον εκτός έδρας αγώνα του UEFA Champions League στην Αθήνα, ενάντια στον Ολυμπιακό Πειραιώς.

Προσφέρουμε στους φιλάθλους μας ένα αποκλειστικό πακέτο ιδιωτικής πτήσης τσάρτερ, το οποίο περιλαμβάνει:

Απευθείας πτήσεις από και προς Πάφος – Αθήνα

Φόρους αεροδρομίου

Αποσκευές

Διαμονή σε ξενοδοχείο 4* (1 διανυκτέρευση)

Μεταφορές

Εισιτήριο αγώνα

Το πακέτο κοστίζει €420 ανά άτομο.

Αναχώρηση: 16 Σεπτεμβρίου 2025, ώρα 10:00 π.μ., από το αεροδρόμιο Πάφου.

Επιστροφή: 18 Σεπτεμβρίου 2025, από το Αεροδρόμιο Αθηνών, ώρα 02:00 π.μ.

Για κρατήσεις, επικοινωνήστε με τη SEE YOU TRAVEL στα τηλέφωνα 22591101 ή 77772080.

Τονίζεται ότι οι διαθέσιμες θέσεις είναι περιορισμένες και αναμένεται να καλυφθούν σύντομα.

 

