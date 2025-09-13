Πληροφορίες ενόψει του Αγώνα Ομόνοια – Ακρίτας Χλώρακας

Αναλυτικά η ενημέρωση των πρασίνων:

Παραθέτουμε πληροφορίες μας για τους φιλάθλους μας που θα βρεθούν απόψε στο ΓΣΠ για την αναμέτρηση με τον Ακρίτα.

Στις 13:00 ολοκληρώνετε η προπώληση από τα σημεία διάθεσης σε Νήσου και Παπανικολή.

17:30 – 19:00 θα λειτουργήσουν τα Δυτικά και Βόρεια ταμεία εισιτηρίων του σταδίου.

Στις 19:45 ολοκληρώνετε η διάθεση από το online ticketing.

Τα παιδικά εισιτήρια θα διατίθενται στα ταμεία του γηπέδου μόνο με την επίδειξη πολιτικής ταυτότητας ή πιστοποιητικού γεννήσεως.

Άνοιγμα Εισόδων: 17:30

Θα λειτουργήσει κατάστημα της Green Boutique έξω από τη δυτική κερκίδα από τις 17:30 μέχρι τις 19:00.

Προτρέπονται οι φίλαθλοι που θα παρακολουθήσουν τον αγώνα να προσέλθουν έγκαιρα στο στάδιο. Διευκρινίζεται ότι φίλαθλοι που θα φθάσουν αργοπορημένα στο στάδιο, ενδέχεται να εισέλθουν σε αυτό μετά την έναρξη του αγώνα.

Επίσης, θα γίνεται ειδικός έλεγχος στα παιδικά εισιτήρια και ενδεχομένως να ζητηθεί η παρουσίαση πολιτικής ταυτότητας.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία για να μπορεί ο φίλαθλος να προμηθευτεί εισιτήριο και να εισέρχεται σε στάδια που διεξάγονται αγώνες πρώτης κατηγορίας, θα πρέπει απαραιτήτως να έχει εκδώσει Κάρτα Φιλάθλου, την οποία υποχρεούται να επιδεικνύει κατά την είσοδό του στο στάδιο και κατά την αγορά του εισιτηρίου.

Κατά την είσοδο σας θα γίνεται έλεγχος εισιτηρίου, κάρτας φιλάθλου και σωματικός έλεγχος.