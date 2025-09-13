ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Φλερτάρουν» με θέση στο αρχικό σχήμα - Το μπαλάκι στο Σωφρόνη!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

«Φλερτάρουν» με θέση στο αρχικό σχήμα - Το μπαλάκι στο Σωφρόνη!

Η στιγμή που πρέπει να οι γαλάζιοι να ανακάμψουν ήρθε!

Με στόχο την αγωνιστική ανάκαμψη και την επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα, ο Απόλλωνας καλείται να παρουσιαστεί σοβαρός, συγκεντρωμένος και αποφασιστικός στο αποψινό δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι απέναντι στους πρωταθλητές. 

Επιστροφές και Πιθανές Αλλαγές

Ο Σωφρόνης Αυγουστή έχει στη διάθεσή του τον Βούρο, ο οποίος επιστρέφει μετά από τραυματισμό, ενώ ο Τόμας δείχνει ανεβασμένος και έτοιμος να προσφέρει. Παράλληλα, ο Κουν διεκδικεί με αξιώσεις θέση στο αρχικό σχήμα, αφού ο Λέουβενμπεργκ δεν ξεκίνησε καλά το πρωτάθλημα.

Δεν αποκλείεται, λοιπόν, να δούμε αλλαγές στην ενδεκάδα σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια, με τους Κουν, και Τόμας να φλερτάρουν έντονα με το βασικό σχήμα.

 

A.B.

Κατηγορίες

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣΑΠΟΛΛΩΝ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

|
|
|
|
|

Διαβαστε ακομη