«Φλερτάρουν» με θέση στο αρχικό σχήμα - Το μπαλάκι στο Σωφρόνη!

Με στόχο την αγωνιστική ανάκαμψη και την επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα, ο Απόλλωνας καλείται να παρουσιαστεί σοβαρός, συγκεντρωμένος και αποφασιστικός στο αποψινό δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι απέναντι στους πρωταθλητές.

Επιστροφές και Πιθανές Αλλαγές

Ο Σωφρόνης Αυγουστή έχει στη διάθεσή του τον Βούρο, ο οποίος επιστρέφει μετά από τραυματισμό, ενώ ο Τόμας δείχνει ανεβασμένος και έτοιμος να προσφέρει. Παράλληλα, ο Κουν διεκδικεί με αξιώσεις θέση στο αρχικό σχήμα, αφού ο Λέουβενμπεργκ δεν ξεκίνησε καλά το πρωτάθλημα.

Δεν αποκλείεται, λοιπόν, να δούμε αλλαγές στην ενδεκάδα σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια, με τους Κουν, και Τόμας να φλερτάρουν έντονα με το βασικό σχήμα.

A.B.