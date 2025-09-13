Χωρίς Τετέ και Πελίστρι ο Παναθηναϊκός – Στην αποστολή όλοι οι νέοι!

Δύο απουσίες θα έχει ο Παναθηναϊκός στο παιχνίδι του με την Κηφισιά στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Ο Ρουί Βιτόρια δεν πήρε στην αποστολή τον Τετέ ο οποίος δεν ξεπέρασε τις ενοχλήσεις που ένιωθε στους προσαγωγούς, ενώ στη σημερινή προπόνηση προέκυψε και άλλο ένα πρόβλημα. Ο Πελίστρι αποχώρησε από το πρόγραμμα καθώς είχε ενοχλήσεις στον δικέφαλο με αποτέλεσμα και αυτός να είναι εκτός.

Αντίθετα, ο Πορτογάλος τεχνικός του τριφυλλιού συμπεριέλαβε στην αποστολή όλους τους παίκτες της ομάδας που αποκτήθηκαν στις τελευταίες ημέρες της προθεσμίας για τη λίστα της UEFA. Δηλαδή, ο Ντέσερς, ο Ταμπόρδα και ο Πάντοβιτς.

Αναλυτικά η ενημέρωση από τον Παναθηναϊκό:

Με πρωινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ολοκληρώθηκε το Σάββατο η προετοιμασία του Παναθηναϊκού ενόψει του κυριακάτικου εκτός έδρας αγώνα πρωταθλήματος κόντρα στην Κηφισιά (14/9, 18:00, Πανθεσσαλικό Στάδιο).Το πρόγραμμα περιελάμβανε προθέρμανση, rondo, εξάσκηση στις στατικές φάσεις και τελειώματα.

Στη διάρκεια της προπόνησης ο Φακούντο Πελίστρι αποχώρησε λόγω ενοχλήσεων στο δικέφαλο. Μέρος του προγράμματος ακολούθησε ο Τετέ. Μετά το τέλος της προπόνησης, ο Ρουί Βιτόρια ανακοίνωσε τη λίστα με τα ονόματα όσων θα ταξιδέψουν στο Βόλο για τον αγώνα. Σε αυτή βρίσκονται οι Ντραγκόφσκι, Λαφόν, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Σάντσες, Ζαρουρί, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Μπρέγκου, Τζούριτσιτς, Ντέσερς, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος