Η 23άδα της Ομόνοιας για τον Ακρίτα – Εκτός ο Λοΐζου
Χωρίς Λοΐζου η αποστολή της Ομόνοιας για τον αγώνα με Ακρίτα – Τοποθέτηση Μπεργκ μετά το ματς!
Η Ομόνοια ολοκλήρωσε την προετοιμασία της ενόψει της αυριανής αναμέτρησης (Παρασκευή, 13 Σεπτεμβρίου – 19:00) απέναντι στον Ακρίτα Χλώρακας, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος.
Ο Χένινγκ Μπεργκ ανακοίνωσε την αποστολή για τον αγώνα, με τον Λοΐζο Λοΐζου να μένει εκτός, για λόγους που θα διευκρινιστούν μετά το παιχνίδι, καθώς ο Νορβηγός τεχνικός θα τοποθετηθεί επίσημα.
Η αποστολή της Ομόνοιας:
Τερματοφύλακες: Φαμπιάνο, Ουζόχο, Κυριακίδης
Αμυντικοί: Ντιουνκού, Κίτσος, Κουλιμπαλί, Ανδρέου, Σίμιτς, Παναγιώτου, Χαμάς, Εράκοβιτς
Μέσοι: Άιτινγκ, Εβάντρο, Κούσουλος, Αγκουζούλ, Νεοφύτου, Μασούρας
Επιθετικοί: Σεμέδο, Μαέ, Τάνκοβιτς, Στεπίνσκι, Χατζηγιοβάννης, Μάριτς
Το «τριφύλλι» στοχεύει στην επιστροφή στις νίκες, μετά την ισοπαλία της πρεμιέρας, θέλοντας να παρουσιάσει βελτιωμένη εικόνα και αποτελεσματικότητα στην επίθεση.