Η 23άδα της Ομόνοιας για τον Ακρίτα – Εκτός ο Λοΐζου

Η Ομόνοια ολοκλήρωσε την προετοιμασία της ενόψει της αυριανής αναμέτρησης (Παρασκευή, 13 Σεπτεμβρίου – 19:00) απέναντι στον Ακρίτα Χλώρακας, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος.

Ο Χένινγκ Μπεργκ ανακοίνωσε την αποστολή για τον αγώνα, με τον Λοΐζο Λοΐζου να μένει εκτός, για λόγους που θα διευκρινιστούν μετά το παιχνίδι, καθώς ο Νορβηγός τεχνικός θα τοποθετηθεί επίσημα.

Η αποστολή της Ομόνοιας:

Τερματοφύλακες: Φαμπιάνο, Ουζόχο, Κυριακίδης

Αμυντικοί: Ντιουνκού, Κίτσος, Κουλιμπαλί, Ανδρέου, Σίμιτς, Παναγιώτου, Χαμάς, Εράκοβιτς

Μέσοι: Άιτινγκ, Εβάντρο, Κούσουλος, Αγκουζούλ, Νεοφύτου, Μασούρας

Επιθετικοί: Σεμέδο, Μαέ, Τάνκοβιτς, Στεπίνσκι, Χατζηγιοβάννης, Μάριτς

Το «τριφύλλι» στοχεύει στην επιστροφή στις νίκες, μετά την ισοπαλία της πρεμιέρας, θέλοντας να παρουσιάσει βελτιωμένη εικόνα και αποτελεσματικότητα στην επίθεση.