Διευκολύνεται ο Ιδιάκεθ

Με τον Μάρκους Ρόντεν να δηλώνει πανέτοιμος και (ξανά) διαθέσιμος, η ΑΕΚ ολοκλήρωσε σήμερα την προετοιμασία της για το μεγάλο αυριανό τοπικό ντέρμπι με την Ανόρθωση, στο «Αντώνης Παπαδόπουλος». Η αγωνιστική ετοιμότητα του έμπειρου Σουηδού μέσου διευκολύνει το πλάνο του Ιμανόλ Ιδιάκεθ, αφού πρόκειται για ικανότατο ποδοσφαιριστή που μπορεί να δώσει πολλές βοήθειες οργανωτικά και ανασταλτικά. Δεν είναι, ωστόσο, βέβαιο κατά πόσο ο Βάσκος τεχνικός θα του εμπιστευτεί φανέλα βασικού και θα τον ρίξει αμέσως «στα βαθιά» λόγω της απουσίας που είχε για περισσότερο από έναν μήνα λόγω τραυματισμού. Πιθανόν να βρίσκεται στον πάγκο και να πάρει χρόνο συμμετοχής ως αλλαγή. Σε πολύ καλύτερο βαθμό αγωνιστικής ετοιμότητας είναι και ο Ισπανός εξτρέμ Βάλντο Ρούμπιο, ο οποίος επέστρεψε στην ενεργό δράση στο παιχνίδι πρωταθλήματος με την ΑΕΛ αγωνιζόμενος ως αλλαγή στο τελευταίο 10λεπτο, έπειτα από τον σοβαρό μυϊκό τραυματισμό που έπαθε το περασμένο καλοκαίρι. Οι Ρόντεν και Ρούμπιο αποτελούν δύο αξιόπιστες επιλογές στη διάθεση του Ιδιάκεθ ενόψει του αγώνα της 3ης αγωνιστικής. Στο μεταξύ, απρόοπτο πρόβλημα με τον Πολωνό τερματοφύλακα Κέβιν Κόμαρ προέκυψε στην ΑΕΚ. Ο 22χχρονος πορτιέρο υπέστη κάταγμα στο χέρι και θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για 6-8 εβδομάδες. Η ΑΕΚ διαθέτει άλλους τρεις τερματοφύλακες, τους Αλομέροβιτς, Δημητρίου και Παρασκευά.