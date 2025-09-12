Δεν πάει άλλο... για δύο λόγους

Η επιδίωξη του Απόλλωνα να πάρει τους πρώτους του βαθμούς, μετά τις ήττες από Άρη και ΕΝ Ύψωνα, περνάει από το «Στέλιος Κυριακίδης» όπου το Σάββατο θα αντιμετωπίσει την Πάφος FC, μία ομάδα που εδώ και 2,5 χρόνια δεν κατάφερε να κερδίσει. Η τελευταία νίκη κόντρα στην προσεχή αντίπαλό της ήταν πριν από την εκτίναξή της από μία μικρομεσαία ομάδα σε μία από τις κορυφαίες αυτή τη στιγμή στο νησί. Συγκεκριμένα, το τελευταίο τρίποντο του Απόλλωνα χρονολογείται από τις 22 Ιανουαρίου του 2022, όταν είχε επικρατήσει με 1-0 έπειτα από γκολ του Ιωάννη Πίττα. Έκτοτε σε 16 συναντήσεις η Πάφος FC αναδείχθηκε 11 φορές νικήτρια, ενώ πέντε παιχνίδια έληξαν ισόπαλα. Στα θετικά για τον καταρτισμό του πλάνου του Σωφρόνη Αυγουστή για να αντιμετωπίσει τους πρωταθλητές είναι ότι έχει την ευχέρεια να προετοιμάσει ανενόχλητος τα πλάνα του, καθώς ο μοναδικός που χρειάζεται ακόμη χρόνο για να είναι έτοιμος είναι ο Μαρσελίνο.