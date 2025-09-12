Μπεργκ: «Πρέπει να επανέλθουμε στο καλύτερό μας επίπεδο – Ξέρω καλά τον Τάνκοβιτς»

Ο προπονητής της Ομόνοιας, Χένινγκ Μπεργκ, μίλησε ενόψει της αναμέτρησης με τον Ακρίτα, κάνοντας αναφορά τόσο στη διαχείριση της διακοπής όσο και στα σημεία που θέλει να δει βελτίωση σε σχέση με το παιχνίδι απέναντι στον Εθνικό. Παράλληλα, σχολίασε και τη μεταγραφή του Μουαμέρ Τάνκοβιτς, τον οποίο γνωρίζει καλά από τη συνεργασία τους στην Πάφο.

Κόουτς, πώς διαχειριστήκαμε την περίοδο της διακοπής εδώ στο προπονητικό κέντρο;

Ήταν σημαντικό γι’ αυτούς που είχαν παίξει αρκετά να ξεκουραστούν λίγο αλλά επίσης και να προπονηθούν καλά. Αυτό έγινε την προηγούμενο εβδομάδα, αλλά και αυτή που προετοιμάζουμε καλά την ομάδα. Τώρα γι΄αυτούς που πήγαν στις Εθνικές, πήραν λεπτά συμμετοχής και ελπίζω να έρθουν πίσω όσο πιο υγιείς γίνεται. Σίγουρα ο μεγάλος στόχος που είχαμε το καλοκαίρι να μπούμε στο League Phase έχει επιτεύχθει με ωραίο τρόπο. Από την άλλη ήταν απογοητευτικό που δεν κερδίσαμε τον πρώτο μας αγώνα πρωταθλήματος, υπάρχουν αρκετοί λόγοι που έγινε αυτό αλλά στο τέλος της ημέρας δεν είμαστε όσο καλοί θα έπρεπε. Πρέπει να βελτιωθούμε και τώρα η προσοχή για τις επόμενες έξι εβδομάδες είναι να είμαστε ανταγωνιστικοί, να παίζουμε καλά και να επανέλθουμε πίσω στο καλύτερό μας επίπεδο στο πρωτάθλημα.

Τι είδους αγώνα περιμένεις απέναντι στον Ακρίτα;

Θα είναι ανταγωνιστικό παιχνίδι. Όλες οι ομάδες κάνουν ότι μπορούν να μας σταματήσουν και αυτό είναι φυσιολογικό. Πρέπει να παίξουμε σε ψηλό ρυθμό, με ποιότητα, με καλή κίνηση και καλό συγχρονισμό. Για να είμαστε πετυχημένοι πρέπει να είμαστε έτοιμοι να παίξουμε κοντά στο καλύτερό μας επίπεδο. Στο ποδόσφαιρο πρέπει να δουλεύεις σκληρά για τα πάντα και αυτό πρέπει να κάνουμε.

Τι πρέπει να κάνουμε διαφορετικά σε σχέση με το αγώνα κόντρα στον Εθνικό; Τι θα ήθελες να δεις;

Μερικά πράγματα στο τακτικό κομμάτι πρέπει να βελτιωθούν, δεν υπάρχει αμφιβολία γι’ αυτό. Το timing και οι συνδυασμοί μας στο επιθετικό κομμάτι δεν ήταν τόσο καλοί απέναντι στον Εθνικό. Επίσης δεχθήκαμε δύο γκολ από το τίποτα, γκολ που δεν δεχόμαστε ως συνήθως. Πρέπει να σιγουρευτούμε ότι θα είμαστε καλύτεροι σε τέτοιες καταστάσεις και ότι μπορούμε να έχουμε καλύτερο επιθετικό παιχνίδι για να δημιουργούμε περισσότερες ευκαιρίες, να βάζουμε περισσότερα γκολ και να είμαστε κυρίαρχοι.

Φυσικά για το τέλος, θα θέλαμε ένα σχόλιο για τη νέα μας μεταγραφή, τον Μουαμέρ Τάνκοβιτς. Τον είχες σαν παίκτη και στην Πάφο έτσι θα θέλαμε να ακούσουμε τη γνώμη σου.

Ο Μουαμέρ Τάνκοβιτς είναι ένας παίκτης που γνωρίζω πολύ καλά, όπως είμαι σίγουρος ότι τον γνωρίζει καλά και το φίλαθλο κοινό της Κύπρου. Είναι πολύ καλός παίκτης που μπορεί να παίξει σε διαφορετικές θέσεις και είναι υψηλού επιπέδου. Είναι ακόμη σε καλή ηλικία και αρκετά φιλόδοξος. Θέλει να συνεχίσει να παίζει καλά. Βοήθησε πολύ την Πάφο για να πετύχει. Μερικές φορές τυχαίνουν ευκαιρίες σαν αυτή για διάφορους λόγους και η συγκεκριμένη ήταν μία καλή ευκαιρία για εμάς. Είμαι πολύ χαρούμενος που τον έχουμε μαζί μας.