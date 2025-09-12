Αντάμειψε με επαγγελαμτικό συμβόλαιο τον Κέρτις Τζούνιορ η Ομόνοια

Ανακοίνωση από την Ομόνοια που ενημερώνει για την υπογραφή επαγγελματικού συμβολαίου από τον Κέρτις Τζούνιορ Μακόσο Μουντζάντζι. Αναλυτικά:

«Ενημερώνουμε πώς ο 18χρονος (15/05/2007), Κέρτις Τζούνιορ Μακόσο Μουντζάντζι, υπέγραψε πολυετές επαγγελματικό συμβόλαιο με την ομάδα μας. Ο Κέρτις Τζούνιορ κατάγεται από την Γκαπόν, αγωνίζεται ως επιθετικός και εντάχθηκε πριν από δύο χρόνια στην Ακαδημία μας.

Τη φετινή σεζόν ακολούθησε το βασικό στάδιο προετοιμασίας της πρώτης ομάδας, ενώ πήρε χρόνο και συμμετοχές στα καλοκαιρινά φιλικά. Παλαιότερα άνηκε στην Sporting Club Nyanga, ενώ ξεχώρισε από την παρουσία του στο U20 Fatshi Cup που διεξήχθη το 2023 στο Κόνγκο, καθώς είχε αναδειχθεί πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης.

Συγχαίρουμε τον Κέρτις Τζούνιορ Μακόσο Μουντζάντζι για το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο και του ευχόμαστε να έχει την καριέρα που ονειρεύεται!»