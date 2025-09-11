Ελάντερ: «Ούτε εγώ, ούτε η Ομόνοια θέλαμε να συνεχίσω στην Κύπρο»

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στη σουηδική ιστοσελίδα Fotbollskanalen, ο Φίλιπ Ελάντερ μίλησε ανοιχτά για την αποχώρησή του από την Ομόνοια και τη μετακίνησή του στη Χάκεν, τονίζοντας πως η επιθυμία αποχώρησης ήταν αμοιβαία.

«Ήθελα να προχωρήσω και να φύγω από την Κύπρο, και το ίδιο ήθελε και η Ομόνοια. Ήταν κοινή η απόφαση να βρεθεί τρόπος να συνεχίσω αλλού, και έτσι προέκυψε ο δανεισμός», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Σουηδός αμυντικός.

Για τη νέα του ομάδα, δήλωσε απόλυτα ικανοποιημένος: «Ήμουν πολύ θετικός στο να επιστρέψω στη Σουηδία. Η Χάκεν είναι ένα καλά οργανωμένο σωματείο με φιλοδοξίες, οπότε η επιλογή μου ταίριαξε απόλυτα».

Ο Ελάντερ παραδέχθηκε πως υπήρξαν επαφές με κι άλλες σουηδικές ομάδες, αλλά όπως είπε: «Μόλις έγινε πιο συγκεκριμένο με τη Χάκεν, δεν το σκέφτηκα δεύτερη φορά».

Σχολιάζοντας το πέρασμά του από την Ομόνοια, είπε: «Άλλαξαν προπονητής και αθλητικός διευθυντής. Δεν ήταν πια εκείνοι που με έφεραν στην ομάδα. Ήθελαν να κάνουν αλλαγές, να φέρουν δικούς τους παίκτες. Έτσι λειτουργεί το ποδόσφαιρο, ειδικά όσο μεγαλώνεις».

Κλείνοντας, δήλωσε ενθουσιασμένος για τη νέα πρόκληση: «Είμαι χαρούμενος που είμαι στη Χάκεν και που επιστρέφω στο σουηδικό ποδόσφαιρο. Έρχεται και το Conference League και το περιμένουμε με ανυπομονησία».