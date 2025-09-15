Κωστή: «Παράδειγμα προς μίμηση για όλους ο Άρης»

Διαβάστε όσα δήλωσε ο προπονητής του Ολυμπιακού Γιώργος Κωστή μετά την εκτός έδρας ήττα της ομάδας του με 2-0 από τον Άρη.

Αναλυτικά...

«Θα ήθελα να αρχίσω με κάτι πολύ σημαντικό για το κυπριακό ποδόσφαιρο. Δεν θα μπορούσα να μην αναφερθώ στην ομάδα και τον οργανισμό του Άρη που κατάφερε σε μια πενταετία να είναι στην κορυφή του κυπριακού ποδοσφαίρου, αυτό είναι πολύ σημαντικό για έναν οργανισμό και είναι παράδειγμα προς μίμηση για όλους για το πώς μπορεί να λειτουργήσει μια διοίκηση. Για το παιχνίδι, στο πρώτο ημίχρονο σεβαστήκαμε πιο πολύ από ότι έπρεπε την πολύ καλή ομάδα του Άρη. Δεχθήκαμε ένα γκολ που θεωρώ ότι πρέπει να βελτιωθούμε σε αυτό, δεχόμαστε γκολ χωρίς κλασική ευκαιρία, από δικά μας λάθη. Στο δεύτερο ημίχρονο νομίζω κυριαρχήσαμε μέχρι να δεχθούμε το γκολ. Δεν μπορώ να μην είμαι ικανοποιημένος με την προσπάθεια. Προέχει να ξεκουραστούμε για να παίξουμε τον τελικό έξι βαθμών με τον Ύψωνα.

Μπορούμε να πούμε ότι είμαστε ευχαριστημένοι με τους τρεις βαθμούς γιατί παίξαμε με τρεις μεγάλες ομάδες αλλά στην πράξη μπορούσαμε να είχαμε ακόμη έναν βαθμό. Δουλεύουμε πολύ σκληρά, τα παιδιά είναι χαρακτήρες και επαγγελματίες κι αυτό είναι εγγύηση για την πορεία μας».