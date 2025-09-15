Έκανε το 3/3 κι έμεινε μόνος στην κορυφή ο Άρης

Η πρώτη ομάδα του πρωταθλήματος που φτάνει τις τρεις νίκες έγινε ο Άρης ο οποίος επικράτησε με 2-0 του Ολυμπιακού στο στάδιο «Alphamega» διατηρώντας το απόλυτο στα τρίποντα.

Η ομάδα της Λεμεσού ήταν ανώτερη από τον αντίπαλό της κι έφτασε δίκαια στη νέα επιτυχία, με τον ΜακΚόσλαντ να ανοίγει το σκορ στο 15ο λεπτό με κοντινό πλασέ μετά από κεφαλιά-πάσα του Κβιλιτάια και τον Μουσούντα, δύο λεπτά αφότου πέρασε στον αγώνα ως αλλαγή, να διαμορφώνει το 2-0 με πλασέ στο 77΄.

Χάρη στο 3/3 ο Άρης έφτασε τους εννέα βαθμούς και είναι μόνος στην κορυφή της βαθμολογίας, την ώρα που οι μαυροπράσινοι, που δέχθηκαν τη δεύτερη τους ήττα, έμειναν στους τρεις βαθμούς.

Σημειώνεται πως στην «ελαφρά ταξιαρχία» προέκυψαν δύο προβλήματα με τον Κοκόριν να μένει εκτός αποστολής λόγω ενοχλήσεων στο γόνατο και με τον Μαγιαμπέλα, που επελέγη στο αρχικό σχήμα, να νιώθει στην προθέρμανση ενοχλήσεις στους προσαγωγούς και να μένει την τελευταία στιγμή εκτός.

Η εξέλιξη του αγώνα

Tέλος αγώνα

90+1' Νέα μεγάλη φάση για τους μαυροπράσινους με κοντινή κεφαλιά του Ντζεπάρ που πήγαινε στα δίχτυα, αλλά χτύπησε στην πλάτη του Μπράντονιτς και πέρασε έξω.

90' Καλή ευκαιρία για τον Ολυμπιακό με σουτ του Ταβάρες, δύσκολα απέκρουσε σε κόρνερ ο Βανά.

77' ΓΚΟΛ, 2-0 ο Άρης με τον Μουσούντα, με πλασέ μέσα από την περιοχή.

68' Κεφαλιά του Πική, άστοχη.

55' Σουτ του Γκόμες, μάζεψε ο Βανά.

49΄ Σουτ του ΜακΚόσλαντ, δεν βρήκε στόχο.

48' Κεφαλιά του Κακουλλή, έξω.

Δεύτερο ημίχρονο

44' Δοκάρι για τον Ολυμπιακό, με μακρινό σουτ του Τόκα μετά από εκτέλεση κόρνερ.

38' Μεγάλη ευκαιρία για τον Άρη με τον Κακουλλή να μην μπορεί να σκοράρει με το κεφάλι από ιδανική θέση.

36' Σουτ του ΜακΚόσλαντ, μάζεψε ο Ταλιχμανίδης.

29' Επικίνδυνη μπαλιά του Γκάουσταντ, παρενέβη σωτήρια ο Μπακαδήμας προ του Κακουλλή.

-Δεν έχει σημειωθεί κάποια αξιόλογη φάση στο δεκάλεπτο μετά το γκολ του Άρη.

15' ΓΚΟΛ, 1-0 ο Άρης με τον ΜακΚόσκλαντ. Μετά από κεφαλιά-πάσα του Κβιλιτάια, ο Βορειοϊρλανδός από κοντά πλάσαρε στην κλειστή γωνία του Ταλιχμανίδη ανοίγοντας το σκορ.

13' Πήγε για το ανάποδο ο Κβιλιτάια μετά από γύρισμα του Καλούλου, πολύ άστοχο.

5' Μεγάλη ευκαιρία για τον Άρη με τον Κακουλλή ο οποίος έφυγε απέναντι στον Ταλιχμανίδη, πλάσαρε υπό πίεση, αδύναμα, μάζεψε ο πορτιέρο των φιλοξενουμένων.

-Ξεκίνησε η αναμέτρηση.

ΑΡΗΣ: Βανά, Καλούλου, Κορέια, Γιαγκό, Μπαλόγκουν, Μπουρχάν (75΄ Μουσούντα), Χάμπος, ΜακΚόσλαντ, Γκάουσταντ (62΄ Μοντνόρ), Κακουλλής (75΄ Εφαγκέ), Κβιλιτάια (62΄ Γκομίς).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Ταλιχμανίδης, Τεϊσέιρα, Μπακαδήμας (51΄ Ταβάρες), Καλογήρου (46΄ Ευτυχίδης), Γκόμες, Κονομής, Ντζεπάρ, Βιεϊρίνια (51΄ Μπαΐροβιτς), Ιντζία (46΄ Μπράντονιτς), Τοκά (70΄ Στεφάνου), Πικής.

ΣΚΟΡΕΡ: 15΄ ΜακΚόσλαντ, 77΄ Μουσούντα / -

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 43΄ Κακουλλής, 45΄ Γκάουσταντ / 2΄ Καλογήρου, 83΄ Κονομής

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Μάριος Αντωνίου

VAR: Κωνσταντίνος Φελλάς