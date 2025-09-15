ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Οι ενδεκάδες στο Άρης - Ολυμπιακός

Οι ενδεκάδες στο Άρης - Ολυμπιακός

Δείτε ποιους επέλεξαν οι προπονητές Άρη και Ολυμπιακού, Αρτζιόμ Ράτζκοφ και Γιώργος Κωστή αντίστοιχα για το αρχικό τους σχήμα ενόψει του αγώνα που αρχίζει στις 19:00 στο στάδιο «Alphamega».

H ενδεκάδα του Άρη: Βανά, Καλούλου, Κορέια, Γιαγκό, Μπαλόγκουν, Μπουρχάν, Χάμπος, ΜακΚόσλαντ,Μαγιαμπέλα, Κακουλλής, Κβιλιτάια.

H ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Ταλιχμανίδης, Τεϊσέιρα, Μπακαδήμας, Καλογήρου, Γκόμες Κονομής, Ντζεπάρ, Ταβάρες, Ιντζία, Τοκά, Πικής.

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΡΗΣΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

