Οι ενδεκάδες στο Άρης - Ολυμπιακός
Δείτε ποιους επέλεξαν οι προπονητές Άρη και Ολυμπιακού, Αρτζιόμ Ράτζκοφ και Γιώργος Κωστή αντίστοιχα για το αρχικό τους σχήμα ενόψει του αγώνα που αρχίζει στις 19:00 στο στάδιο «Alphamega».
H ενδεκάδα του Άρη: Βανά, Καλούλου, Κορέια, Γιαγκό, Μπαλόγκουν, Μπουρχάν, Χάμπος, ΜακΚόσλαντ,Μαγιαμπέλα, Κακουλλής, Κβιλιτάια.
H ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Ταλιχμανίδης, Τεϊσέιρα, Μπακαδήμας, Καλογήρου, Γκόμες Κονομής, Ντζεπάρ, Ταβάρες, Ιντζία, Τοκά, Πικής.