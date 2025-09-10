Kλείνει η τετράδα του Ευρωμπάσκετ

Συνεχίζεται σε φουλ ρυθμούς η δράση στο Ευρωμπάσκετ! Μετά την πρόκριση Ελλάδας και Τουρκίας, την Τετάρτη (10/09) θα κλείσουν οι άλλες δύο θέσεις των ημιτελικών της διοργάνωσης.

Η αρχή θα γίνει στις 17:00 με την αναμέτρηση μεταξύ Φινλανδίας και Γεωργίας. Πρόκειται για τις δύο μεγαλύτερες εκπλήξεις του τουρνουά, που άφησαν αμφότερες εκτός συνέχειας ένα φαβορί και ετοιμάζονται να γράψουν ιστορία.

Από την πλευρά της, η Φινλανδία του απίθανου Λάουρι Μάρκανεν και των πολλών απρόσμενων ηρώων (Μούρινεν, Βάλτονεν, Λιτλ) πέταξε έξω τη Σερβία, την ομάδα που οι περισσότεροι στοιχημάτιζαν ότι θα κατακτήσει το τρόπαιο. Οι Φινλανδοί περνούν για δεύτερη σερί φορά στην οκτάδα, δείχνουν ότι το μπάσκετ τους είναι εδώ, και στοχεύουν να βρεθούν για πρώτη φορά στις τέσσερις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης.

Οι Γεωργιανοί, ωστόσο, έχουν γράψει το δικό τους... παραμύθι, καθώς έφτασαν για πρώτη φόρα στα προημιτελικά ως ανεξάρτητη χώρα, πετώντας εκτός συνέχειας τη Γαλλία. Παρόλο που περάσαν εντελώς οριακά τον όμιλο, οι παίκτες του Αλεξάνταρ Τζίκιτς θέλουν να συνεχίσουν να γράφουν σε αυτή τη χρυσή σελίδα για το μπάσκετ της χώρας τους.

Το άλλο ζευγάρι της ημέρας είναι πολύ πιο... εμπορικό και περιλαμβάνει ένα μεγάλο φαβορί από τη μία πλευρά και τον μάλλον κορυφαίο παίκτη της διοργάνωσης από την άλλη. Μιλάμε, φυσικά, για την αναμέτρηση μεταξύ της παγκόσμιας πρωταθλήτριας Γερμανίας και της Σλοβενίας του Λούκα Ντόντσιτς.

Οι Γερμανοί παραμένουν μαζί με την Τουρκία μία από τις μόλις δύο αήττητες ομάδες του Ευρωμπάσκετ. Πράγματι, περάσαν άνετα με ρεκόρ 5-0 τον Β' Όμιλο, ενώ στους «16» απέκλεισαν την αδύναμη Πορτογαλία, χωρίς πάντως να πείσουν με την εμφάνισή τους. Έχοντας μυριστεί... αίμα μετά τις πολλές εκπλήξεις, η Γερμανία μοιάζει αυτή τη στιγμή να έχει τον πιο καθαρό δρόμο προς τον τελικό.

Εμπόδιο σε αυτή την πορεία της θα κληθεί να βάλει ο Λούκα Ντόντσιτς. Ο Σλοβένος σούπερ σταρ διανύει μια μυθική διοργάνωση, καθοδηγώντας τη χώρα του μέχρι τα προημιτελικά με one man show σε σχεδόν κάθε παιχνίδι. Παρά το ελλιπές ρόστερ, η Σλοβενία μετράει τέσσερις συνεχόμενες νίκες στο τουρνουά, με αποκορύφωμα αυτή κόντρα στην Ιταλία στους «16», με τον Λούκα να σκοράρει 42 από τους 84 πόντους της ομάδας του. Παρόλο που η λογική λέει ότι είναι αουτσάιντερ στο ζευγάρι, αυτή... σταματάει εκεί που ξεκινάει ο Ντόντσιτς.

Οι νικητές των δύο ζευγαριών θα αναμετρηθούν μεταξύ τους στους ημιτελικούς της Παρασκευής (12/4).

Το πρόγραμμα της ημέρας:

Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου

17:00 Φινλανδία – Γεωργία

21:00 Γερμανία – Σλοβενία

