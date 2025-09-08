Ελλάδα η πιο έμπειρη ομάδα των προημιτελικών, Λιθουανία η… λιγότερο

Η εμπειρία είναι ένα από τα ατού της Εθνικής εν όψει του προημιτελικού της Τρίτης απέναντι στη Λιθουανία για το Ευρωμπάσκετ (21:00).

Η ελληνική ομάδα μπορεί να καυχιέται πως έχει το πιο πεπειραμένο σε μεγάλες διοργανώσεις ρόστερ από τις οκτώ που συνεχίζουν στη διοργάνωση. Μόλις δύο παίκτες, ο 34χρονος Κατσίβελης και ο 20χρονος Σαμοντούροβ, είναι πρωτάρηδες σε τελική φάση τέτοιου τουρνουά. Πιο έμπειρος είναι ο αρχηγός Κώστας Παπανικολάου, με δέκα διοργανώσεις, εκ των οποίων έξι Ευρωμπάσκετ, τρία Παγκόσμια και μια φορά σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Ακολουθεί με οκτώ ο Κώστας Σλούκας, έξι Ευρωμπάσκετ και δύο Παγκόσμια, ενώ o Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει παίξει σε έξι τουρνουά, τρία Ευρωμπάσκετ, δύο Παγκόσμια και τους περσινούς Ολυμπιακούς Αγώνες.

Αντίθετα, για την «Λιέτουβα» μόλις πέντε παίκτες έχουν εμπειρία από μεγάλες διοργανώσεις. Ο Νορμάντας, ο Σεντεκέρσκις και ο Σιρβίντις είχαν αγωνιστεί στο Παγκόσμιο του 2023, ο Γκιεντράιτις στο Παγκόσμιο του 2019 και το Ευρωμπάσκετ του 2022 και ο Βαλαντσιούνας, ο πιο πεπειραμένος, έχει παίξει σε πέντε Ευρωμπάσκετ, τρία Παγκόσμια και δύο Ολυμπιακούς Αγώνες.

sport-fm.gr