Συμφωνία με Μαρτίμ Μάια!

Σε μία σπουδαία κίνηση προχώρησε ο Εθνικός Άχνας ο οποίος τα βρήκε με τον Μαρτίμ Μάια!

Πρόκειται για Πορτογάλο αμυντικό μέσο ο οποίος τη περσινή σεζόν αγωνιζόταν στην Νόα Αρμενία. Ξεκίνησε την καριέρα του στην Ρίο Άβε ενώ αγωνίστηκε στις Αμόρα, Πιούνικ, Τροφένσε, Κάσα Πία και Σοσνόβιεκ.

Πέρυσι μέτρησε 35 συμμετοχές, ένα γκολ και δύο ασίστ. Στην καριέρα του αγωνίστηκε κυρίως ως αμυντικός μέσος αλλά και ως στόπερ.