Αντιδρούν οι διαιτητές στην Ιταλία για τις κάμερες

Οι Ιταλοί διαιτητές εμφανίζονται αντίθετοι με τη χρήση της ενσωματωμένης κάμερας στους αγώνες του ιταλικού πρωταθλήματος.

Η πρώτης εφαρμογή έγινε στο ντέρμπι μεταξύ της Γιουβέντους και Ίντερ, με τον Αντρέα Κολόμπο να φοράει τη συγκεκριμένη κάμερα. Μέσω αυτής, ο θεατής είχε την ευκαιρία να παρακολουθεί στιγμιότυπα από την οπτική γωνία του διαιτητή, με την προσοχή να στρέφεται κυρίως στις αμφισβητούμενες φάσεις.

Το σωματείο των διαιτητών στην Ιταλία εμφανίζεται αντίθετο με αυτή την εξέλιξη, καθώς θεωρεί πως στους διαιτητές υπάρχει έξτρα ψυχολογικό βάρος με τη χρήση της κάμερας.

Παράλληλα, αξιώνουν περισσότερα χρήματα, προκειμένου να συνεχίσουν οι διαιτητές να φορούν τις ενσωματωμένες κάμερες στα μικρόφωνα ενδοεπικοινωνίας.