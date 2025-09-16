ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Αντιδρούν οι διαιτητές στην Ιταλία για τις κάμερες

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Αντιδρούν οι διαιτητές στην Ιταλία για τις κάμερες

Η καινοτομία δεν φαίνεται να αρέσει στους ρεφ του Καμπιονάτο.

Οι Ιταλοί διαιτητές εμφανίζονται αντίθετοι με τη χρήση της ενσωματωμένης κάμερας στους αγώνες του ιταλικού πρωταθλήματος.

Η πρώτης εφαρμογή έγινε στο ντέρμπι μεταξύ της Γιουβέντους και Ίντερ, με τον Αντρέα Κολόμπο να φοράει τη συγκεκριμένη κάμερα. Μέσω αυτής, ο θεατής είχε την ευκαιρία να παρακολουθεί στιγμιότυπα από την οπτική γωνία του διαιτητή, με την προσοχή να στρέφεται κυρίως στις αμφισβητούμενες φάσεις.

Το σωματείο των διαιτητών στην Ιταλία εμφανίζεται αντίθετο με αυτή την εξέλιξη, καθώς θεωρεί πως στους διαιτητές υπάρχει έξτρα ψυχολογικό βάρος με τη χρήση της κάμερας. 

Παράλληλα, αξιώνουν περισσότερα χρήματα, προκειμένου να συνεχίσουν οι διαιτητές να φορούν τις ενσωματωμένες κάμερες στα μικρόφωνα ενδοεπικοινωνίας.

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

|
|
|
|
|

Διαβαστε ακομη