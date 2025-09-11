Από τη Λεμεσό... στη Ρωσσία και στον Σπιλέφσκι ο Σαρφό!

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Ο Άρης Λεμεσού ανακοινώνει την παραχώρηση του Γκανέζου Άλεξ Σαρφό στην Ρωσική FC Pari Nizhny Novgorod με τη μορφή δανεισμού μέχρι το τέλος της περιόδου.

Ο 20χρονος μέσος (γεννημένος στις 20 Οκτωβρίου 2004) διατηρεί συμβόλαιο με την ομάδα μας μέχρι το καλοκαίρι του 2028.

Ο Σαρφό εντάχθηκε στον Άρη το καλοκαίρι του 2023 από την Benab FC της Γκάνα. Τη σεζόν 2023-24 αγωνίστηκε ως δανεικός στην ΑΕΖ Ζακακίου, πραγματοποιώντας μια γεμάτη χρονιά στην Α΄ Κατηγορία. Την αγωνιστική περίοδο 2024-25 επέστρεψε στην ομάδα μας, καταγράφοντας 34 συμμετοχές και 1 γκολ.

Σε διεθνές επίπεδο, ο Σαρφό έχει αγωνιστεί με την Εθνική Κ20 της Γκάνας και πλέον είναι μέλος της Εθνικής Κ23.

Η οικογένεια του Άρη εύχεται στον Άλεξ καλή επιτυχία στο νέο κεφάλαιο της καριέρας του.