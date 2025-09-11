«Πάμε στη Πάφο σαν Απόλλωνας και χωρίς φόβο»

Ο Ε.Τ του Απόλλωνα αναφέρθηκε στο παιχνίδι με την Πάφο που ακολουθεί και τις τελευεταίες εξελίξεις στην ομάδα.

Αναλυτικά:

Για τον αγώνα κόντρα στην Πάφος FC: «Θα είναι δύσκολη έξοδος, θα πάμε εκεί σαν Απόλλωνας, χωρίς φόβο εννοείται κόντρα στην καλύτερη ομάδα της διετίας στην Κύπρο. Πάμε για να πάρουμε αποτέλεσμα στο Παφιακό».

Για την κατάσταση στον Απόλλωνα: «Κάναμε ένα κακό ξεκίνημα. Είχαμε δύο εβδομάδες να προετοιμαστούμε κυρίως σε ψυχολογικό κομμάτι, αλλά και τακτική για το ματς κόντρα στην Πάφο. Θα πρέπει να το παλέψουμε για να πάρουμε αποτέλεσμα».

Αν θα μπορέσει η ομάδα να ανταποκριθεί: «Δεν μπορώ να απαντήσω. Υπάρχουν σοβαρές απαιτήσεις, έχουν δαπανηθεί πολλά χρήματα και σε ποσό και αριθμό συμβολαίων. Είμαστε μια καινούργια ομάδα. Είχαμε ένα δύσκολο πρόγραμμα, χωρίς αυτό να δικαιολογεί τη δική μας παρουσία. Υπάρχουν ακόμη πολλά παιχνίδια για να ανατρέψουμε τα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί. Επιλέξαμε συνειδητά να απέχουμε από την επικαιρότητα. Είναι στα πόδια του κ. Αυγουστή και των συνεργατών του να ανταποκριθούμε».

Για την αποχώρηση Ντιόν και τον Μαρσελίνο: «Ένας ποδοσφαιριστής που δεν είναι στον απαραίτητο βαθμό ετοιμότητας. Σίγουρα θα μπορούσαμε να βρούμε έναν παίχτη στο 100%, όμως οι συστάσεις και η ποιότητα του μας έκαναν να τον επιλέξουμε. Ήθελε να παίξει σε ένα καλύτερο πρωτάθλημα, δεν τα κατάφερε και κατάληξε στην ομάδα μας. Για τον Ντιόν, λύθηκε κοινοί συναινέσει το συμβόλαιο του. Έχει ολοκληρωθεί ο μεταγραφικός σχεδιασμός. Οι παθογένειες δεν μπορούν να εξαλειφθούν σε μια μεταγραφική περίοδο, γνωρίζουμε κάποιες αδυναμίες και θα προσπαθήσουμε να βελτιωθούμε».

Αν θα πάρει τερματοφύλακα: «Όχι».

Για τη συμφωνία με τον κ. Κρέγκ: «Θα έρθουν την παρασκευή στην Κύπρο ο κ. Χέσκι με ακόμη έναν συνεργάτη του. Θα δούμε τις επόμενες ημέρες αν θα έρθει και ο κ. Κρεγκ για θέματα που αφορούν την ομάδα. Για τον ρόλο του Χέσκι είναι κάτι που θα ανακοινωθεί τις επόμενες μέρες».

Για τα αγωνιστικά: «Τόμας και Μάρκοβιτς είναι σε πολύ καλό βαθμό ετοιμότητας, μόνο ο Μαρσελίνο δεν είναι έτοιμος».