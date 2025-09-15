Βάζει την υπογραφή του

Γι’ ακόμη μία χρονιά στον ΑΠΟΕΛ έγιναν πολλές μεταγραφές και πολλά καινούρια πρόσωπα βρίσκονται στον Αρχάγγελο.

Η ομάδα της Λευκωσίας είναι από αυτές που θεωρούνται μυστήριο μέχρι που μπορούν να φθάσουν στην τρέχουσα σεζόν.

Πάντως, ένας από τους νεοφερμένους που ξεχωρίζει μέχρις στιγμής είναι ο Κώστας Σταφυλίδης.

Στο χθεσινό παιχνίδι απέναντι στην Ένωση ήταν ο παίκτης που έστειλε συστημένη μπαλιά στο κεφάλι του Πιέρου Σωτηρίου για να πετύχει το μοναδικό τέρμα του αγώνα.

Μάλιστα, στον ΑΠΟΕΛ περιμένουν να ανεβεί ακόμη περισσότερο ο Σταφυλίδης, ο οποίος προέρχεται από μία σεζόν στην οποία ήταν εκτός δράσης.