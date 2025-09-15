ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Βάζει την υπογραφή του

Ενθαρρυντικά στοιχεία από τον Σταφυλίδη, έναν ποδοσφαιριστή που ήταν ανενεργός την περσινή χρονιά

Γι’ ακόμη μία χρονιά στον ΑΠΟΕΛ έγιναν πολλές μεταγραφές και πολλά καινούρια πρόσωπα βρίσκονται στον Αρχάγγελο.

Η ομάδα της Λευκωσίας είναι από αυτές που θεωρούνται μυστήριο μέχρι που μπορούν να φθάσουν στην τρέχουσα σεζόν.

Πάντως, ένας από τους νεοφερμένους που ξεχωρίζει μέχρις στιγμής είναι ο Κώστας Σταφυλίδης.

Στο χθεσινό παιχνίδι απέναντι στην Ένωση ήταν ο παίκτης που έστειλε συστημένη μπαλιά στο κεφάλι του Πιέρου Σωτηρίου για να πετύχει το μοναδικό τέρμα του αγώνα.

Μάλιστα, στον ΑΠΟΕΛ περιμένουν να ανεβεί ακόμη περισσότερο ο Σταφυλίδης, ο οποίος προέρχεται από μία σεζόν στην οποία ήταν εκτός δράσης.

