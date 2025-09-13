ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Mε την αύρα του Τιμούρ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΝΕΖΟΣ

Δημοσιευτηκε:

Mε την αύρα του Τιμούρ

Nέα αρχή με τον Γεωργιανό τεχνικό ξανά στον πάγκο

To σημερινό παιχνίδι της Ανόρθωσης απέναντι στην ΑΕΚ σηματοδοτεί και την επιστροφή του Τιμούρ Κετσπάγια στον πάγκο της ομάδας για την τρίτη του θητεία. Εξάλλου, η «Κυρία» προέρχεται από δυο παιχνίδια άνευ νίκης (ισοπαλία με Ομόνοια Αρ. και ήττα από Ολυμπιακό) και θέλει επειγόντως το πρώτο τρίποντο.

Ο Γεωργιανός τεχνικός δούλεψε εντατικά στο πλάνο του, με στόχο ένα θετικό ξεκίνημα, έχοντας να διαχειριστεί κάποια αγωνιστικά προβλήματα. Ένα από αυτά αφορά τον αρχηγό της ομάδας, Κωστάκη Αρτυματά, ο οποίος ταλαιπωρείται από τραυματισμό. Οι ιατρικές εξετάσεις έδειξαν πως δεν πρόκειται για κάτι σοβαρό, όμως οι πιθανότητες συμμετοχής του είναι ελάχιστες. Ο Κετσπάγια δεν θέλει να ρισκάρει ενδεχόμενη υποτροπή και αναμένεται να τον αφήσει εκτός αποστολής.

Παράλληλα, την «Κυρία» συνεχίζει να ταλανίζει έντονα το οικονομικό, καθώς, μετά την απόφαση του CAS υπέρ των Άνχελ Γκερέρο και Αλμπέρτο Περέα, η ομάδα καλείται να καταβάλει αποζημιώσεις που ξεπερνούν το ένα εκατομμύριο ευρώ μέσα σε 45 ημέρες. Η διοίκηση Πραστίτη, που είχε προχωρήσει σε σημαντικές ρυθμίσεις χρεών το προηγούμενο διάστημα, βρίσκεται ξανά αντιμέτωπη με μια μεγάλη πρόκληση και εξετάζει τρόπους για να καλύψει τις νέες υποχρεώσεις.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΝΟΡΘΩΣΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

|
|
|
|
|

Διαβαστε ακομη