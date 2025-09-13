Mε την αύρα του Τιμούρ

To σημερινό παιχνίδι της Ανόρθωσης απέναντι στην ΑΕΚ σηματοδοτεί και την επιστροφή του Τιμούρ Κετσπάγια στον πάγκο της ομάδας για την τρίτη του θητεία. Εξάλλου, η «Κυρία» προέρχεται από δυο παιχνίδια άνευ νίκης (ισοπαλία με Ομόνοια Αρ. και ήττα από Ολυμπιακό) και θέλει επειγόντως το πρώτο τρίποντο.

Ο Γεωργιανός τεχνικός δούλεψε εντατικά στο πλάνο του, με στόχο ένα θετικό ξεκίνημα, έχοντας να διαχειριστεί κάποια αγωνιστικά προβλήματα. Ένα από αυτά αφορά τον αρχηγό της ομάδας, Κωστάκη Αρτυματά, ο οποίος ταλαιπωρείται από τραυματισμό. Οι ιατρικές εξετάσεις έδειξαν πως δεν πρόκειται για κάτι σοβαρό, όμως οι πιθανότητες συμμετοχής του είναι ελάχιστες. Ο Κετσπάγια δεν θέλει να ρισκάρει ενδεχόμενη υποτροπή και αναμένεται να τον αφήσει εκτός αποστολής.

Παράλληλα, την «Κυρία» συνεχίζει να ταλανίζει έντονα το οικονομικό, καθώς, μετά την απόφαση του CAS υπέρ των Άνχελ Γκερέρο και Αλμπέρτο Περέα, η ομάδα καλείται να καταβάλει αποζημιώσεις που ξεπερνούν το ένα εκατομμύριο ευρώ μέσα σε 45 ημέρες. Η διοίκηση Πραστίτη, που είχε προχωρήσει σε σημαντικές ρυθμίσεις χρεών το προηγούμενο διάστημα, βρίσκεται ξανά αντιμέτωπη με μια μεγάλη πρόκληση και εξετάζει τρόπους για να καλύψει τις νέες υποχρεώσεις.