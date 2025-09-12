Συγκαλεί Έκτακτη Γ.Σ. η Ανόρθωση

Η Ανόρθωση Αμμοχώστου ανακοίνωσε τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, με κύριο θέμα την τρέχουσα οικονομική κατάσταση του Συλλόγου και τις τελευταίες σημαντικές εξελίξεις που αφορούν τις αποφάσεις του Αθλητικού Διαιτητικού Δικαστηρίου (CAS).

Η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 18:45, στην Αίθουσα «Κυριάκος Θεοχάρους» του Αθλητικού Κέντρου «Αντώνης Παπαδόπουλος», στη Λάρνακα.

Η ενημέρωση:

Δίδεται ειδοποίηση στα μέλη του Συλλόγου Ανόρθωσις Αμμοχώστου για τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου την Τετάρτη 17/9/2025 και ώρα 18:45.

Ο χώρος διεξαγωγής της Συνέλευσης είναι η Αίθουσα «Κυριάκος Θεοχάρους» του Αθλητικού Κέντρου «Αντώνης Παπαδόπουλος» στη Λάρνακα.

Ημερήσια διάταξη:

Ενημέρωση για την τρέχουσα οικονομική κατάσταση (οφειλές, διακανονισμοί και άλλα)

Αποφάσεις CAS υπέρ των Άνχελ Γκερέρο και Αλμπέρτο Περέα

Διάφορα άλλα

Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Ανόρθωσις Αμμοχώστου

Σημειώσεις:

(α) Σύμφωνα με το Καταστατικό του Συλλόγου κανένα τακτικό μέλος δεν δικαιούται να παρευρίσκεται σε Συνέλευση εάν δεν έχει εξοφλημένες τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς τον Σύλλογο για το 2025.