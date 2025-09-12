Το πρώτο του 2004 και... η βίδα του 2019

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΥ

Για ντεμπούτο στην τρίτη θητεία στον πάγκο της Ανόρθωσης ετοιμάζεται ο Τιμούρ Κετσπάγια, ενόψει του αυριανού αγώνα (13/09, 20:00) απέναντι στην ΑΕΚ.

Όπως ξεκαθάρισε και ο Γεωργιανός τεχνικός, είναι μία δύσκολη περίοδος για την ομάδα της Αμμοχώστου, για αυτό απέφυγε και τα μεγάλα λόγια όσον αφορά κατακτήσεις τίτλων. Πάντως, η ιστορία της «Κυρίας» προστάζει να κυνηγάει πάντα το καλύτερο δυνατόν αποτέλεσμα και σαφώς τρίτη σερί αποτυχία δεν αρμόζει. Η Ανόρθωση προέρχεται από δύο ανεπιτυχή αποτελέσματα (ισοπαλία με Ομόνοια Αραδίππου και ήττα από Ολυμπιακό) και, συνεπώς, ψάχνει την πρώτη της νίκη. Τρίποντο θέλει σαφώς και ο Τιμούρ Κετσπάγια ώστε να αρχίσει με θετικό τρόπο τη νέα του θητεία. Τις προηγούμενες δυο φορές ο Γεωργιανός δεν πέτυχε τρίποντο στο πρώτο του παιχνίδι. Τον Ιανουάριο του 2004, στο πρώτο ματς ως προπονητής-παίκτης, η ομάδα του ηττήθηκε με 2-0 από τον ΑΠΟΕΛ στο ΓΣΠ, ενώ στην πρεμιέρα της σεζόν 2019-20, στο ξεκίνημα της δεύτερης θητείας του, η Ανόρθωση είχε φέρει ισοπαλία 0-0 με την ΑΕΛ στο Τσίρειο. Σε εκείνο το παιχνίδι είχε κάνει και δηλώσεις που έμειναν στην Ιστορία σχετικά με την κακή κατάσταση στα αποδυτήρια. «Είμαι εδώ μετά από τόσα χρόνια και δεν έχει αλλάξει τίποτε. Ούτε μία βίδα», είχε πει μεταξύ άλλων.

