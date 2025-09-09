Τέλος η σεζόν για Ντρέιπερ

Ο 23χρονος Βρετανός, Νο.7 στον κόσμο, αντιμετωπίζει πρόβλημα στο αριστερό χέρι (που τον ανάγκασε να αποσυρθεί από τον δεύτερο γύρο του US Open) και αποφάσισε να πάρει το χρόνο του και να αποφύγει τα ρίσκα.

«Γεια σας παιδιά, μια ενημέρωση από εμένα...», έγραψε στα social media o Ντρέιπερ. «Δυστυχώς, θα πρέπει να ξεκουράσω το χέρι μου και αυτό σημαίνει ότι θα μείνω εκτός για το υπόλοιπο του 2025. Είναι πολύ δύσκολο για μένα να το αποδεχτώ, καθώς έχτιζα απίστευτο momentum φέτος και έπαιζα καλά. Ωστόσο, το έχω περάσει αυτό και στο παρελθόν και πάντα επιστρέφω πιο δυνατός, καθώς έχω μεγάλο κίνητρο να αξιοποιήσω τις δυνατότητές μου ως παίκτης. Ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όσους με στηρίζουν στο ταξίδι μου. Ανυπομονώ να επιστρέψω εκεί έξω και να τα δώσω όλα. Τα λέμε σύντομα!».

Ο νεαρός τενίστας ήταν και μεταξύ των υποψηφίων για πρόκριση στο ATP Finals, στο οποίο δεν έχει αγωνιστεί ποτέ.

