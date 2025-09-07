Αλκαράθ - Σίνερ: Στην ανατολή του Big 2, με φόντο τον τίτλο στο US Open

Ο Κάρλος Αλκαράθ και ο Γιάνικ Σίνερ θα κλείσουν τη φετινή σειρά των Grand Slam το βράδυ της Κυριακής (7/9, 21:00) διεκδικώντας τον τίτλο στο US Open, όμως ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα, με την παρουσία τους στο Flushing Meadows «σφραγίζουν» το άνοιγμα μιας νέας εποχής στο τένις, την εποχή του Big 2.

O 22χρονος Αλκαράθ και ο 24χρονος Σίνερ με την πρόκρισή τους στον τελικό πέτυχαν κάτι μοναδικό στην ιστορία της Οpen Era Open: Για πρώτη φορά δύο παίκτες είναι φιναλίστ στα τρία από τα τέσσερα Grand Slam την ίδια χρονιά. Τη διετία 2011-12 οι Νόβακ Τζόκοβιτς και Κάρλος Αλκαράθ είχαν βρεθεί αντίπαλοι σε τέσσερις τελικούς Grand Slam.

Η κυριαρχία των δύο αυτή τη χρονιά απλά δείχνει πόσο έχει ανοίξει η ψαλίδα με τους υπόλοιπους παίκτες. Οι Αλκαράθ και Σίνερ φέτος έχουν αναμετρηθεί μόνο σε τελικούς και το US Open είναι το 5ο στη σειρά τουρνουά που συμμετέχουν και είναι αυτοί που διεκδικούν τον τίτλο.

Ο Αλκαράθ μετρά 3-1 στις φετινές τους συναντήσεις και 9-5 από το 2021 όταν πρωτοέπαιξαν μεταξύ τους. Φέτος ο Αλκαράθ επικράτησε στο Masters της Ρώμης, στoν αξέχαστο τελικό στο Roland Garros και στο Σινσινάτι, όπου ο Σίνερ αποχώρησε μετά από πέντε games, εξ αιτίας της αδιαθεσίας.

Ο Σίνερ απάντησε για τον χαμένο τελικό στο Roland Garros, με τον δικό του θρίαμβο στο Wimbledon. O Ιταλός είναι ο κάτοχος του τίτλου στο US Open κι αν τα καταφέρει θα φθάσει στις τρεις κατακτήσεις σε Grand Slam μέσα στο 2025, είχε προηγηθεί η νίκη επί του Αλεξάντερ Ζβέρεφ στο Australian Open, και στα πέντε συνολικά τρόπαια στα Major, όλα πέρυσι και φέτος. Θα αγωνιστεί για 6η φορά σε τελικό Grand Slam και η μία ήττα έχει έρθει από τον Αλκαράθ στο Roland Garros.

Πέντε τίτλους στα Grand Slam μετρά ο Κάρλος Αλκαράθ, θα είναι η 7η παρουσία του σε Major τελικό, με τη μοναδική ήττα να είναι από ποιον άλλον, τον Σίνερ τον Ιούλιο στο Wimbledon.

O πρώτος για τον Ισπανό είχε έρθει πριν από τρία χρόνια στο US Open, που συνδυάστηκε και με την άνοδό του για πρώτη φορά στο Νο.1. Σε εκείνη την πρώτη φορά ο Αλκαράθ είχε παίξει με τον Σίνερ για πρώτη φορά σε Grand Slam, ήταν στα προημιτελικά κι είχε επικρατήσει σε αγώνα πέντε ωρών και 10 λεπτών με 6-3, 6-7(7). 6-7(0), 7-5, 6-3.

Μάχη και για το Νο.1 και τα πέντε εκατομμύρια δολάρια

O νικητής στη Νέα Υόρκη, τα παίρνει όλα. Εκτός από το τρόπαιο και τη δόξα, ο πρωταθλητής στο US Open θα γίνει πλουσιότερος κατά πέντε εκατομμύρια δολάρια, ενώ ο ηττημένος θα παρηγορηθεί με 2,5 εκατομμύρια δολάρια.

Παράλληλα, οι Σίνερ και Αλκαράθ μάχονται και για το Νο.1 στην παγκόσμια κατάταξη. Όποιος κατακτήσει τον τίτλο στη Νέα Υόρκη, θα εξασφαλίσει ταυτόχρονα και το το Νο.1 στο παγκόσμιο ranking τη Δευτέρα (8/9). Ο Σίνερ βρίσκεται εκεί για 65 συνεχόμενες εβδομάδες, ενώ ο Αλκαράζ στοχεύει να επιστρέψει σε αυτή για πρώτη φορά μετά τον Σεπτέμβριο του 2023.

Και επειδή στον πρόλογο σημειώσαμε πόσο έχει ανοίξει η ψαλίδα από το Big 2, αυτή τη στιγμή η διαφορά του Αλεξάντερ Ζβέρεφ, Νο.3, από τον Κάρλος Αλκαράθ είναι 4.910 βαθμοί (10.840 έναντι 5.930) κι από τον Γιάνικ Σίνερ στους 4.850β. (10.780-5.930).

