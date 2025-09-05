Όλα τα μάτια στη γιγαντομαχία της Νέας Υόρκης!

Είναι το ζευγάρι που είχαμε «σημαδέψει» από τη μέρα της κλήρωσης του US Open. Πολλές οι εκπλήξεις και στη φετινή διοργάνωση, όμως Νόλε (Νο.7) και Κάρλος (Νο.2) στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων και, πράγματι, θα μονομαχήσουν απόψε στα ημιτελικά του αμερικανικού σλαμ!

Θεωρητικά, ο Αλκαράθ, που έχει φτάσει στην τετράδα χωρίς απώλεια σετ, έχει το ελαφρύ προβάδισμα για την πρόκριση, όμως ποιος μπορεί να υποτιμήσει τον Τζόκοβιτς. Τον άνθρωπο που έχει κατακτήσει 24 Grand Slam τίτλους και που στα 38 του χρόνια έχει καταφέρει να φτάσει στα ημιτελικά και των τεσσάρων φετινών major;

Τον περασμένο Ιανουάριο, άλλωστε, ο θρυλικός Σέρβος είχε λυγίσει τον 22χρονο Ισπανό στα προημιτελικά του Australian Open και του είχε κόψει τον δρόμο προς το Career Grand Slam!

Στο head to head, μάλιστα, ο Τζόκοβιτς προηγείται με 5-3, έχοντας σημειώσει δύο διαδοχικές νίκες σε βάρος του νεαρού Ισπανού. Πριν τη Μελβούρνη, του είχε... καταστρέψει και το όνειρο κατάκτησης χρυσού μεταλλίου στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού!

«Όλοι πιθανότατα περιμένουν έναν τελικό ανάμεσα σε αυτούς τους δύο (Σίνερ-Αλκαράθ), θα προσπαθήσω να χαλάσω τα σχέδια του περισσότερου κόσμου και βλέπουμε, είπε με ρεαλισμό ο Νόλε μετά την πρόκριση σε βάρος του Τέιλορ Φριτζ. Ξέρει τι γίνεται στο tour αυτή την περίοδο, όμως ξέρει και ότι αυτός είναι ο μόνος τενίστας που μπορεί να χτυπήσει τους δύο κορυφαίους τενίστες στον κόσμο...

Ο μεγάλος αγώνας θα αρχίσει στις 22.00 (Eurosport 1), ενώ Γιάνικ Σίνερ και Φίλιξ Οζέ Αλιασίμ (Νο.27) θα μονομαχήσουν όχι νωρίτερα από τις 02.00 στον άλλο ημιτελικό.

Ο 25χρονος Καναδός επιστρέφει στους «4» του US Open για πρώτη φορά μετά το 2021 και κάνει το τουρνουά... της ζωής του, έχοντας αποκλείσει κατά σειρά Σάσα Ζβέρεφ, Αντρέι Ρούμπλεφ και Άλεξ Ντε Μινόρ.

Φαίνεται, πάντως, δύσκολο να καταφέρει να σταματήσει το σερί των 26 νικών που έχει ο κορυφαίος τενίστας στον κόσμο σε Grand Slam σε σκληρές επιφάνειες...

Στο head to head ο Φίλιξ προηγείται με 2-1, αλλά αυτές οι δύο νίκες ήρθαν το 2022, πριν αρχίσει η «εκτόξευση» του 24χρονου Ιταλού. Στην τελευταία τους συνάντηση τον περασμένο μήνα στο Σινσινάτι, ο Σίνερ είχε πάρει εύκολη νίκη με 6-0, 6-2.

Θυμίζουμε ότι στον τελικό των γυναικών θα μονομαχήσουν αύριο (6/9, 23.00) Αρίνα Σαμπαλένκα και Αμάντα Ανισιμόβα.

sdna.gr