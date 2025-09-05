Davis Cup: Η Κύπρος υποδέχεται το Μονακό στο World Group II

Η Ομοσπονδία Αντισφαιρίσεως Κύπρου ανακοινώνει τη διεξαγωγή των αγώνων της Εθνικής μας ομάδας με την αντίστοιχη του Μονακό, στο πλαίσιο του World Group II του Davis Cup. Οι αγώνες θα πραγματοποιηθούν στο Εθνικό Κέντρο Τένις στη Λευκωσία, το Σαββατοκύριακο 13–14 Σεπτεμβρίου.

Η κυπριακή ομάδα απαρτίζεται από τον Κάπτεν Δημήτρη Ηροδότου και τους αντισφαιριστές Μενέλαο Ευσταθίου, Ανδρέα Τίμινη, Στυλιανό Χριστοδούλου, Νίκολας Κάμπελ και Ελευθέριο Νέο.

Το πρόγραμμα των αγώνων έχει ως εξής:

Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου: Τελετή Έναρξης στις 16:45, ακολουθούμενη από δύο αγώνες στα Μονά.

Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου: Το πρόγραμμα ξεκινά στις 17:00 με το Διπλό και συνεχίζεται με δύο αγώνες στα Μονά.

Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη και η Ομοσπονδία καλεί όλους τους φίλους του αθλήματος να βρεθούν στο Εθνικό Κέντρο Τένις για να στηρίξουν την προσπάθεια της Εθνικής ομάδας και των αντισφαιριστών μας.

Η παρουσία και το χειροκρότημα του κόσμου μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Θα είμαστε όλοι εκεί!