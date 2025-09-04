O θρυλικός Mπγιορν Μποργκ δίνει μάχη με τον καρκίνο

Ο Μπγιορν Μποργκ, κάτοχος 11 τίτλων σε Grand Slam, μέσα από τη νέα του αυτοβιαγραφία του αποκαλύπτει πως διεγνώσθη με καρκίνο.

Στις 18 Σεπτεμβρίου θα κυκλοφορήσει η αυτοβιογραφία του Σουηδού θρύλου του τένις, με τον τίτλο «Heartbeat» («Χτυπός της καρδιάς»), που έχει ήδη διατεθεί νωρίς για τους χρήστες του Amazon στην Ιταλία.

Το περιεχόμενο του βιβλίου, την οποία ο 69χρονος Μποργκ έγραψε μαζί με τη σύζυγό του Πατρίσια, είχε κρατηθεί μέχρι στιγμής μυστικό, όμως η πρόωρη δημοσίευσή του, αποκάλυψε τη διάγνωση καρκίνου.

Οι πληροφορίες για την ασθένεια του Μποργκ επιβεβαιώνονται και από άτομο κοντά στον εκδότη του βιβλίου, το οποίο δηλώνει ότι ο «Μποργκ γράφει για τον καρκίνο του προστάτη», όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα της expressen.se. O ίδιος θα δώσει ελάχιστες συνεντεύξεις για την προώθηση της κυκλοφορίας της αυτοβιογραφίας του.

Ο Μποργκ αποσύρθηκε από το τένις μόλις στην ηλικία των 26 ετών, επικαλούμενος επαγγελματική εξουθένωση και απώλεια κινήτρου, όμως πρόλαβε να γράψει ιστορία: Έξι τίτλοι στο Roland Garros (από το 1974 μέχρι το 1981), πέντε συνεχόμενοι στο Wimbledon (1976-1980) και συνολικά 11 Grand Slam τίτλοι, που τον φέρνουν στην 7η θέση της σχετικής λίστας των παικτών με τος περισσότερες κατακτήσεις.

gazzetta.gr