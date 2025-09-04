ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

O θρυλικός Mπγιορν Μποργκ δίνει μάχη με τον καρκίνο

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

O θρυλικός Mπγιορν Μποργκ δίνει μάχη με τον καρκίνο

Ένας θρύλος του τένις, ο Μπγιορν Μποργκ, μέσα από τη νέα του αυτοβιoγραφία του αποκαλύπτει πως διεγνώσθη με καρκίνο.

Ο Μπγιορν Μποργκ, κάτοχος 11 τίτλων σε Grand Slam, μέσα από τη νέα του αυτοβιαγραφία του αποκαλύπτει πως διεγνώσθη με καρκίνο.

Στις 18 Σεπτεμβρίου θα κυκλοφορήσει η αυτοβιογραφία του Σουηδού θρύλου του τένις, με τον τίτλο «Heartbeat» («Χτυπός της καρδιάς»), που έχει ήδη διατεθεί νωρίς για τους χρήστες του Amazon στην Ιταλία.

Το περιεχόμενο του βιβλίου, την οποία ο 69χρονος Μποργκ έγραψε μαζί με τη σύζυγό του Πατρίσια, είχε κρατηθεί μέχρι στιγμής μυστικό, όμως η πρόωρη δημοσίευσή του, αποκάλυψε τη διάγνωση καρκίνου.

Οι πληροφορίες για την ασθένεια του Μποργκ επιβεβαιώνονται και από άτομο κοντά στον εκδότη του βιβλίου, το οποίο δηλώνει ότι ο «Μποργκ γράφει για τον καρκίνο του προστάτη», όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα της expressen.se. O ίδιος θα δώσει ελάχιστες συνεντεύξεις για την προώθηση της κυκλοφορίας της αυτοβιογραφίας του.

Ο Μποργκ αποσύρθηκε από το τένις μόλις στην ηλικία των 26 ετών, επικαλούμενος επαγγελματική εξουθένωση και απώλεια κινήτρου, όμως πρόλαβε να γράψει ιστορία: Έξι τίτλοι στο Roland Garros (από το 1974 μέχρι το 1981), πέντε συνεχόμενοι στο Wimbledon (1976-1980) και συνολικά 11 Grand Slam τίτλοι, που τον φέρνουν στην 7η θέση της σχετικής λίστας των παικτών με τος περισσότερες κατακτήσεις.

gazzetta.gr

 

 

 

Κατηγορίες

Τενις

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Μέσι: «Η λογική λέει ότι δεν θα είμαι στο επόμενο Μουντιάλ»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

MVP 2ης Αγωνιστικής: Νίκολας Αντερέγκεν

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Stoiximan: Super Ενισχυμένες αποδόσεις στο Ελλάδα–Λευκορωσία

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Στην κορυφή η Γερμανία, άλμα της Τουρκίας - 4η η Ελλάδα

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Σίγουρη η μία, ίσως και δεύτερη

ΑΕΛ

|

Category image

Κουλούρης: Ο πιο ακριβοπληρωμένος Έλληνας ποδοσφαιριστής όλων των εποχών

Ελλάδα

|

Category image

Σαμπαλένκα και Ανισίμοβα στον τελικό του USA Open

Τένις

|

Category image

Εθνική Ανδρών: Ολοκληρώνει την προετοιμασία της για τον αγώνα με την Αυστρία

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Η Κολομβία του Χάμες επιστρέφει στο Μουντιάλ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τιμούρ, Μπέζους, Ουάρντα: Τι δείχνουν όλα αυτά τα ονόματα

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Ξέσπασε για την διαιτησία ο Σπανούλης: «Δεν μπορεί ο Γιάννης να ικετεύει για να πάρει φάουλ»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Empower Forward by Stoiximan: Γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης για αθλητές στην Κύπρο

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Απόφαση που τάραξε κάπως τα… νερά

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Ο τεχνικός διευθυντής της Λεβερκούζεν άφησε αιχμές για τον Τεν Χαγκ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Μέσι άρχισε να δακρύζει από την προθέρμανση του ματς της Αργεντινής!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη