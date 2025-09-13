Mε Μαέ και Αγκουζούλ βασικούς για πρώτη φορά η Ομόνοια θα φιλοξενήσει τον Ακρίτα

Οι πράσινοι φιλοξενούν στις 19:00 στο ΓΣΠ τον Ακρίτα και θέλουν οπωσδήποτε να επιβεβαιώσουν τον τίτλο του φαβορί και να πανηγυρίσουν την πρώτη τους νίκη στη φετινή σεζόν.

Η σύνθεση που διάλεξε ο Νορβηγός:

Φαμπιάνο, Μασούρας, Κίτσος, Κουλιμπαλί, Αγκουζούλ, Άιτινγκ, Μάριτς, Εβάντρο, Σεμέδο, Χατζηγιοβάνης, Μαέ

Στον πάγκο: Ουζόχο, Κυριακίδης, Ντιουνκού, Στεπίνσκι, Παναγιώτου, Ανδρέου, Τάνκοβιτς, Χαμάς, Σίμιτς, Κούσουλος, Εράκοβιτς, Νεοφύτου.