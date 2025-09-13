Ο Ναν καλεί τον κόσμο του Παναθηναϊκού για νέα sold out: «Από έναν MVP σε έναν άλλον - Ας κάνουμε αυτή τη σεζόν επική»

Ο Παναθηναϊκός προετοιμάζεται με αισιοδοξία και πίστη για κάτι... μεγάλο ενόψει της νέας σεζόν με την ομάδα αρχικά να είναι έτοιμη να αναχωρήσει για την Αυστραλία όπου και θα πραγματοποιηθεί το 7ο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».

Στη συνέχεια οι «πράσινοι» θα μπουν σε mood... Ευρωλίγκας, καθώς στις 30 Σεπτεμβρίου και στις 3 Οκτωβρίου θα αντιμετωπίσουν για την 1η και τη 2η αγωνιστική την Μπάγερν Μονάχου και την Μπαρτσελόνα αντίστοιχα.

Ήδη οι φίλοι του «τριφυλλιού» έχουν δείξει τον ενθουσιασμό τους ενόψει της νέας σεζόν έχοντας ήδη προχωρήσει σε sold out για το ματς με τους «μπλαουγκράνα», ενώ αλλά και για το ντέρμπι «αιωνίων» με τον Ολυμπιακό που θα διεξαχθεί τον Ιανουάριο του 2026!

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR μάλιστα βλέποντας τη... δίψα των οπαδών της ομάδας για τη νέα χρονιά έβαλε τα μεγάλα «μέσα». Συγκεκριμένα, με ένα βίντεο στο οποίο πρωταγωνιστεί ο Κέντρικ Ναν, καλεί τον κόσμο της ομάδας να κλείσει τη θέση του στo Telekom Center!

«Από έναν MVP σε έναν άλλον: Ας κάνουμε αυτή τη σεζόν επική. Κλείσε τα εισιτήριά σου» ανέφερε ο Αμερικανός σταρ.

sportfm.gr