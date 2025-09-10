Ευκαιρία για τον Λέο Νατέλ

Το εντός έδρας παιχνίδι με τον Εθνικό Άχνας είναι ιδανικό για την ΑΕΛ να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα μετά την ήττα από την ΑΕΚ. Το ίδιο ισχύει και για τον Λέο Νατέλ. Ο Βραζιλιάνος επιθετικός πήρε χρόνο συμμετοχής στο ντέρμπι της Λάρνακας, ωστόσο αντικαταστάθηκε λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που προέκυψαν κατά τη διάρκειά του.

Ο Νατέλ ήρθε στην ΑΕΛ με στόχο να κάνει τη διαφορά στην επίθεση. Δεδομένα χρειάζεται χρόνο για να βρει ρυθμό και το γεγονός ότι μεσολάβησε η διακοπή του πρωταθλήματος, λειτουργεί προς όφελός του. Στο παιχνίδι της Κυριακής με τον Εθνικό, ο Νατέλ διεκδικεί ακόμα και φανέλα βασικού. Ο ίδιος ο Νατέλ μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτό το ματς προκειμένου να μπει κανονικά στην εξίσωση με το υπόλοιπο ρόστερ.

Παράλληλα, να δώσει και την ευκαιρία στον Πάολο Τραμετσάνι να μπορέσει να τον κρίνει σε ροή αγώνα, κάτι που διαφέρει αρκετά από τις προπονήσεις.