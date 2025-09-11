Ιδιάκεθ: «Θέλω να στεφθώ πρωταθλητής με την ΑΕΚ»

«Η ΑΕΚ είναι για μένα κάτι οικείο. Ο πρόεδρος με προσέγγισε ξανά φέτος, προσφέροντάς μου προκλήσεις: την Ευρώπη και τη διεκδίκηση του τίτλου. Το κύπελλο το κατακτήσαμε, δύο φορές φτάσαμε στη 2η θέση, όμως μου έμεινε η επιθυμία να γίνω πρωταθλητής», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στην ευρωπαϊκή πορεία, στάθηκε στη σπουδαία πρόκριση επί της Παρτίζαν Βελιγραδίου, τη νίκη-έκπληξη απέναντι στη Λέγκια Βαρσοβίας και τον αποκλεισμό από την Μπραν, που έστειλε την ομάδα στους ομίλους του Conference League: «Ίσως είναι πιο κατάλληλη διοργάνωση για εμάς, αλλά στόχος μας ήταν το Europa League. Τώρα, θα κυνηγήσουμε το καλύτερο δυνατό».

Ξεχωριστή αναφορά έκανε στην πρόκληση του αγώνα με την Κρίσταλ Πάλας, ενώ υπογράμμισε την πρόοδο του κυπριακού ποδοσφαίρου: «Οι ομάδες επενδύουν, υπάρχουν αποτελέσματα στην Ευρώπη. Είναι πλέον ένα πολύ πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα».

Κλείνοντας, μίλησε για τη στήριξη του κόσμου και της διοίκησης: «Η ΑΕΚ δεν έχει μαζική βάση, αλλά διαθέτει πιστούς φιλάθλους. Ο πρόεδρος επενδύει σταθερά εδώ και 11 χρόνια. Όλοι έχουμε τον ίδιο στόχο: το πρώτο πρωτάθλημα».