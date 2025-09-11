ΒΙΝΤΕΟ: Η ΑΕΚ παρουσίασε το κοινωνικό της πρόγραμμα

Δημοσιογραφική διάσκεψη πραγματοποιήθηκε σήμερα (11/09) με σκοπό την επίσημη παρουσίαση του κοινωνικού προγράμματος της ομάδας μας, AEK C.A.R.E.S. (Community • Awareness • Responsibility • Engagement • Support), για την προσεχή περίοδο.

Η διάσκεψη φιλοξενήθηκε στην αίθουσα διασκέψεων του AEK ARENA, με την παρουσία εκπροσώπων των ΜΜΕ και συνεργαζόμενων φορέων. Στο πάνελ βρέθηκαν το Μέλος του ΔΣ της AEK LARNACA FC LTD, Υπεύθυνος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, Ανδρέας Παυλίδης, η Πάολα Καραπατάκη εκ μέρους της οικογένειας Καραπατάκη – η οποία στηρίζει και θέτει υπό την αιγίδα της το κοινωνικό πρόγραμμα – καθώς και ο Υπεύθυνος Μάρκετινγκ Χριστόφορος Στυλιανού.

Κατά τη διάρκεια της διάσκεψης, οι ομιλητές ανέλυσαν τους βασικούς άξονες και τις δράσεις του προγράμματος, τονίζοντας τη σημασία της κοινωνικής προσφοράς και της ενεργούς συμμετοχής της ομάδας στην τοπική κοινωνία.

«Καταρχήν να σας ευχαριστήσουμε για την παρουσία σας στην σημερινή διάσκεψη τύπου. Ανάλογες ευχαριστίες και προς στους αντιπροσώπους από τον Οργανισμό «Ηope For Children», Σύνδεσμο Αυτισμού Κύπρου και τον Ιδρυμα Χριστίνα Α. Αποστόλου.

Όπως είπε ο Nelson Mandela: Δεν υπάρχει μεγαλύτερο δώρο από το να δίνεις τον χρόνο και την ενέργειά σου για να βοηθήσεις τους άλλους, χωρίς να περιμένεις αντάλλαγμα.

Σήμερα, με το νέο κοινωνικό μας πρόγραμμα AEK C.A.RE. S— Community, Awareness, Responsibility, Engagement, Support — κάνουμε πράξη αυτή τη φιλοσοφία.

Γιατί η ΑΕΚ είναι κάτι παραπάνω από μια ομάδα. Είναι οικογένεια. Και η οικογένεια νοιάζεται, στηρίζει και προσφέρει.

Μέσα από το AEK C.A.RES., συνεργαζόμαστε με οργανισμούς όπως το Hope for Children, τον Σύνδεσμο Αυτισμού Κύπρου και το ίδρυμα Χριστίνα Α. Αποστόλου υλοποιώντας δράσεις που κάνουν πραγματική διαφορά στην κοινωνία μας.

Επιπλέον, στο πλαίσιο του προγράμματος, υπογράψαμε Μνημόνιο Συνεργασίας με το Hope for Children, με το οποίο υπάρχει δέσμευση για αρκετές δράσεις όπως για παράδειγμα την διοργάνωση επί κοινού Fan Day στα μέσα Νοεμβρίου για στήριξη του οργανισμού. Παράλληλα, το λογότυπο του οργανισμού θα τοποθετηθεί στο πίσω μέρος της φανέλας μας στους Ευρωπαϊκούς αγώνες, στέλνοντας μαζί ένα ισχυρό κοινωνικό μήνυμα.

Αντίτοιχες σημαντικές δράσεις θα ακολουθήσουν και στο πλαίσιο της συνεργασίας μας με τον Σύνδεσμο Αυτισμού Κύπρου, με στόχο την ενημέρωση και την προώθηση της συμπερίληψης.

Το πρόγραμμα AEK C.A.RE. τελεί υπό την αιγίδα και τη στήριξη της οικογένειας Άντρου Καραπατάκη, την οποία ευχαριστούμε θερμά για το όραμα, τη συνέπεια και την αφοσίωσή της στην ομάδα και την κοινωνία», δήλωσε ο Ανδρέας Παυλίδης

«Για την οικογένειά μας, η ΑΕΚ δεν είναι απλώς μια ποδοσφαιρική ομάδα. Είναι ένα κομμάτι της ζωής μας, ένα σύμβολο ενότητας, προσφοράς και ευθύνης απέναντι στην κοινωνία της Λάρνακας.

Από την πρώτη στιγμή που επιλέξαμε να στηρίξουμε αυτό το όραμα, γνωρίζαμε πως η αποστολή της ΑΕΚ ξεπερνά τα όρια των γηπέδων. Η πραγματική δύναμη ενός οργανισμού φαίνεται στο πώς στέκεται δίπλα στους ανθρώπους του. Σε όσους έχουν ανάγκη. Στα παιδιά, στους νέους, στους ασθενείς, στο περιβάλλον μας.

Σήμερα κάνουμε ένα ακόμη βήμα προς αυτή την κατεύθυνση με το νέο μας κοινωνικό πρόγραμμα, AEK C.A.RE. — Community, Awareness, Responsibility, Engagement. Ένα πρόγραμμα που αγγίζει την καρδιά της κοινωνίας μας και φέρνει την ΑΕΚ πιο κοντά από ποτέ στον κόσμο της.

Ως οικογένεια, νιώθουμε περήφανοι που μπορούμε να στηρίζουμε αυτή την προσπάθεια. Είναι δέσμευσή μας να συνεχίσουμε να επενδύουμε σε πρωτοβουλίες που προσφέρουν ελπίδα, αγάπη και προοπτική σε όσους το έχουν ανάγκη.

Γιατί η ΑΕΚ είναι οικογένεια.

Και η οικογένεια, πάντα νοιάζεται», ανέφερε η Πάολα Καραπατάκη.

«Θα ήθελα να σας καλωσορίσω και εγώ με την σειρά μου στη σημερινή δημοσιογραφική διάσκεψη. Η ΑΕΚ όπως γνωρίζετε τα τελευταία χρόνια έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στο ποδόσφαιρο, ήρθε λοιπόν η ώρα να πρωταγωνιστήσει και στην Κοινωνία του τόπου, αυτός είναι ο στόχος μας και γι’ αυτό το σκοπό δημιουργήθηκε το ΑΕΚ C.A.R.E.S. Για να πετύχουμε αυτό το στόχο θέλουμε και καλούς συμπαίχτες γι αυτό λοιπόν απευθυνθήκαμε σε 3 οργανισμούς για να συνεργαστούμε, που έχουν την εμπειρία, την τεχνογνωσία και επιτελούν ήδη ένα σπουδαίο έργο προς την Κοινωνία μας. Οι 3 συνεργάτες μας είναι το Hope for Children, ο Παγκύπριος σύνδεσμος ατόμων με αυτισμό και το Ιδρυμα Χριστίνας Αποστόλου. Μαζί θα πορευτούμε με διάφορες προγραμματισμένες δράσεις με σκοπό να βοηθήσουμε όσους το έχουν πραγματικά ανάγκη.

Επίσης, θα ήθελα να αναφέρω πως παράλληλα με τις δράσεις με τους οργανισμούς που προανέφερα θα κάνουμε και διάφορες ενέργειες σαν ΑΕΚ cares που αφορούν το περιβάλλον, την υγεία, τον ρατσισμό, τα ναρκωτικά, την βία, τον εκφοβισμό κ.α

Οι δράσεις που θα γίνουν είναι οι ακόλουθες:

Μαζί με τον Παγκύπριο σύνδεσμο ατόμων με αυτισμό:

Mέλη του συνδέσμου θα έχουν παρουσία στα εντός έδρας παιχνίδια της ομάδας μας για ενημέρωση τους κόσμου όσο αφορά τον αυτισμό, την συμπερίληψη και την αποδοχή.

Παιδιά με αυτισμό θα λαμβάνουν μέρος σε επιλεγμένες προπονήσεις της ομάδας μας όπου θα γνωρίσουν τους ποδοσφαιριστές μας και θα τους δοθεί η ευκαιρία να παίξουν μαζί τους.

Δημιουργία διαφημιστικού σποτ όπου θα προβάλλεται στα social media της ΑΕΚ και στην γιγαντοοθόνη του ΑΕΚ ΑΡΕΝΑ με θέμα τον αυτισμό.

Συνοδεία ποδοσφαιριστών σε επιλεγμένα παιχνίδια από παιδιά με αυτισμό.

Παρουσία της ΑΕΚ σε εκδηλώσεις του συνδέσμου αυτισμού Κύπρου.

Άφησα τελευταίο το πιο σημαντικό κομμάτι που αφορά τον αυτισμό που είναι η παρουσία στην Κύπρο του Δημήτρη Παπανικολάου πρώην διεθνή καλαθοσφαιριστή της εθνικής Ελλάδος ο οποίος θεωρείται πρεσβευτής του αυτισμού στην Ελλάδα, μετά από πρωτοβουλία δική μας ο κ. Παπανικολάου θα παραβρεθεί στην Κύπρο όπου θα δώσει το παρών του 2 μέρες σε εκδηλώσεις που αφορούν τον αυτισμό σε παιδία των ακαδημιών μας αλλά και σε παιδιά Δημοτικών σχολείων της Πόλης. Ο κ. Παπανικολάου θα βρίσκεται μαζί μας στις 15&16 Οκτωβρίου. Σε αυτό το σημείο θα δούμε ένα σχετικό βίντεο.

Μαζί με το Hope for Children:

Παρουσιάσεις σε σχολεία ολόκληρη την χρονιά με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «συμπερίληψη εν δράσει».

Παρουσία των μελών του hope4children σε εντός έδρας παιχνίδια της ομάδας μας όπου θα ενημερώνουν για την δράση του οργανισμού.

Παιδιά μέλη του hope4children που το έχουν ανάγκη θα δικαιούνται δωρεάν εγγραφή στις ακαδημίες της ομάδας μας και Δωρεάν εισιτήρια για τους εντός έδρας αγώνες της ΑΕΚ.

Διοργάνωση εκδήλωσης περί τα τέλη Νοεμβρίου επι ευκαιρία της Παγκόσμιας ημέρας δικαιωμάτων του παιδιού όπου για πρώτη φορά θα διεξαχθεί και στην Λάρνακα, για τον ίδιο σκοπό θα αφιερώσουμε ένα εντός έδρας αγώνα για τα δικαιώματα του παιδιού όπου οι συνοδοί ποδοσφαιριστών θα φορούν φανελάκια με το σχετικό μήνυμα και τα μέλη του AEK KIDS CLUB θα δημιουργήσουν πανό το οποίο θα αναρτηθεί στην Ανατολική κερκίδα του ΑΕΚ ΑΡΕΝΑ.

Τελευταία αφήνω μια σημαντική εξέλιξη που θα ήθελα να την δούμε μέσω ενός βίντεο που ετοιμάσαμε και στην συνέχεια να δώσω τον λόγο στον κ. Παυλίδη», τόνισε ο Χριστόφορος Στυλιανού.

Η διάσκεψη ολοκληρώθηκε με την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της ΑΕΚ και του Οργανισμού Hope For Children, από την Εκτελεστική Διευθύντρια του Οργανισμού, κα. Άντρια Νεοκλέους, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας συνεργασίας που στοχεύει στην ουσιαστική στήριξη παιδιών και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Παράλληλα παρουσιάστηκε το λογοτυπο του Hope for Children που θα βρίσκεται στο πίσω μέρος της φανέλας της ομάδας στα Ευρωπαϊκά παιχνίδια.

«Χαίρομαι που υπογράφουμε συνεργασία με την ΑΕΚ… Το έργο μας δεν θα έφτανε εδώ που είναι σήμερα αν δεν είχαμε κοντά μας τέτοιους φορείς. Παρέχουμε στήριξη στα παιδιά και στην κοινωνία με πολλές δράσεις. Να συγχαρώ την ΑΕΚ για την κίνηση γιατί δίνουν το καλό παράδειγμα και σε άλλες ομάδες να το κάνουν… Ευχαριστώ τον κ. Παυλίδη και γενικά την ομάδα. Ανυπομονώ να δω τις δράσεις μα να εξελίσσονται», πρόσθεσε η Άντρια Νεοκλέους.