Mε τη δύναμη του κόσμου

ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΟΥ

Δημοσιευτηκε:

Mε τη δύναμη του κόσμου

Με σύμμαχο τον κόσμο, ο οποίος αναμένεται ν’ αποτελέσει τον 12o παίχτη, ενδεχομένως και τις υψηλές θερμοκρασίες, η ΑΕΚ φιλοδοξεί την ερχόμενη Τετάρτη ν’ ανατρέψει τα εις βάρος της δεδομένα και να προκριθεί στη League Phase του Europa League σε βάρος της Μπραν.

Η ήττα με 2-1 στον πρώτο αγώνα της Νορβηγίας και προπαντός ο τρόπος με τον οποίον προήλθε (μ’ ένα φτηνό γκολ στις καθυστερήσεις του ματς) άφησαν πικρή γεύση στους κιτρινοπράσινους, οι οποίοι πλέον καλούνται ν’ ανασυνταχθούν και ν’ αποφύγουν παρόμοια λάθη στον επαναληπτικό της «Αρένα».

Απέναντι σε μια καλή ομάδα, όπως έδειξε ότι είναι η Μπραν, η ΑΕΚ θα πρέπει να ανεβάσει στροφές και να παρουσιαστεί σαφώς πιο βελτιωμένη σ’ όλους τους τομείς, προκειμένου να πετύχει τον μεγάλο της στόχο, κάτι που θα επιφέρει πολλαπλά οφέλη τόσο στο πρεστίζ του σωματείου όσο και στα ταμεία του… Το συγκρότημα του Ιμανόλ Ιδιάκεθ, το οποίο ήδη έχει εξασφαλισμένη θέση στο League Phase του Conference League, έδειξε χαρακτήρα και μέταλλο στα μέχρι σήμερα ευρωπαϊκά του παιχνίδια και ήταν ισάξιος αντίπαλος απέναντι σε καλές και γνωστές ομάδες. Στην έδρα της μετρά τρεις νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις, μια παράδοση που πρέπει απαραίτητα να έχει συνέχεια και μεθαύριο.

Οι Λαρνακείς στην «Αρένα» κέρδισαν την Παρτιζάν (1-0), την Τσέλιε (2-1) και τη Λέγκια Βαρσοβίας (4-1). Στο αγωνιστικό κομμάτι, η επιστροφή του Νάλι, ο οποίος εξέτισε την τιμωρία του, λύνει τα χέρια του Βάσκου τεχνικού όσον αφορά την κάλυψη της θέσης στο αριστερό άκρο της άμυνας. Άλλες αλλαγές δεν αναμένονται στο βασικό σχήμα συγκριτικά με το πρώτο παιχνίδι. Οι Σαμπορίτ (έκανε ντεμπούτο στο ματς της Νορβηγίας αγωνιζόμενος ως αλλαγή), Μπάγιτς, Γιουσέφ και Καμπρέρα είναι σε καλύτερο βαθμό ετοιμότητας, ωστόσο το πιο πιθανό είναι ότι θα βρίσκονται στον πάγκο.

 

Διαβαστε ακομη