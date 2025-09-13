ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Oι «εκλεκτοί» Καρσέδο και Αυγουστή για τη μάχη στο «Στέλιος Κυριακίδης»

Με αλλαγές παρατάσσουν τις ομάδες τους, Χουάν Κάρλος Καρσέδο και Σωφρόνης Αυγουστή, σε σχέση με τις αναμετρήσεις πριν τη διακοπή.

Ο Ισπανός τεχνικός παρόλο που ακολουθεί το ιστορικό παιχνίδι για το Champions League (Τετάρτη με Ολυμπιακό Πειραιώς), χρησιμοποιεί «βασική» ενδεκάδα.

Από την άλλη ο Κύπριος τεχνικός έδωσε για πρώτη φανέλα βασικού στον Λάζαρ Μάρκοβιτς ενώ στα αξιοσημειώτα είναι πως ο Κβίντα τίθεται αντιμέτωπος για πρώτη φορά κόντρα στην παλιά του ομάδα.

Πάφος FC: Μιχαήλ, Γκολντάρ, Λούκασεν, Λάνγκα, Μπρούνο, Σούνιτς, Πέπε, Ντράγκομιρ, Όρσιτς, Κορέια, Άντερσον.

ΑΠΟΛΛΩΝ: Λέουβενμπεργκ, Γκασπάρ, Κβίντα, Λαμ, Βούρος, Μαλεκκίδης, Λιούμπιτς, Μπράουν, Βέισμπεκ, Μάρκοβιτς, Ντουοντού.

