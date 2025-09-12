ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Τρέλα με… κορδέλα στον Παναθηναϊκό: Δεύτερο sold-out για αγώνα Ευρωλίγκας!

Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε και δεύτερο sold-out σε αγώνα Ευρωλίγκας, καθώς έκανε γνωστό πως διατέθηκαν όλα τα εισιτήρια για το ματς με την Μπαρτσελόνα στη δεύτερη αγωνιστική.

Μπορεί μόλις πριν λίγο καιρό να ξεκίνησε η προετοιμασία της ομάδας, όμως οι φίλοι του Παναθηναϊκού δείχνουν με ξεκάθαρο τρόπο την ανυπομονησία τους ενόψει της σεζόν 2025-26.

Πράγματι, οι «πράσινοι» ανακοίνωσαν sold-out για το μεγάλο ματς της Ευρωλίγκας κόντρα στην Μπαρτσελόνα, που θα διεξαχθεί στο TELEKOM CENTER Athens στη δεύτερη αγωνιστική της διοργάνωσης (3 Οκτωβρίου)!

Υπενθυμίζουμε ότι ο Παναθηναϊκός πριν λίγο καιρό είχε ανακοινώσει πως διατέθηκαν όλα τα εισιτήρια για το εντός έδρας ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στις 2 Ιανουαρίου του 2026, έχοντας ήδη κάνει γνωστά δύο sold-out πολύ πριν ξεκινήσει η σεζόν.

«Δύο sold-out... και η σεζόν δεν έχει καν ξεκινήσει ακόμα! Το πάθος σας ανεβάζει συνεχώς τον πήχη και τα εισιτήρια συνεχίζουν να κυκλοφορούν», γράφουν αναλυτικά οι «πράσινοι» στα social media.

 

