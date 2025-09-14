ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πρωταθλήτρια Ευρώπης η Γερμανία!

Σε μία πραγματική γιγαντομαχία, η Γερμανία υποχρέωσε την επίσης αήττητη μέχρι απόψε Τουρκία στην πρώτη αποτυχία της και δίπλα στο χρυσό από το Παγκόσμιο του 2023 πρόσθεσαν και αυτό του Ευρωμπάσκετ 2025, το δεύτερο στην Ιστορία της μετά το 1993!

Τα «πάντσερ» επικράτησαν με 88-83 της ομάδας του Εργκίν Αταμάν στον τελικό της Ρίγας, με τους Τούρκους να αποχωρούν με το ασημένιο μετάλλιο, το δεύτερο μετά από αυτό του 2001.

Τα δεκάλεπτα: 22-24, 46-40, 67-66, 83-88

