Η φωτογραφία της FIBA που τα λέει όλα για το Ελλάδα-Τουρκία

Μία συγκλονιστική φωτογραφία από τον ημιτελικό του EuroBasket 2025 ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία δημοσίευσε η FIBA, αποτυπώνοντας με μοναδικό τρόπο την αναμέτρηση και το αποτέλεσμά της.

Στο επίκεντρο της εικόνας, ο Ερτσάν Οσμάνι εκτελεί ένα εντυπωσιακό κάρφωμα με τα δύο χέρια, πετώντας στον αέρα με αποφασιστικότητα και δύναμη. Κάτω από την μπασκέτα, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στέκεται με τα χέρια ενωμένα, σε στάση προσευχής, προσθέτοντας μια απρόσμενη δόση συμβολισμού και εσωτερικής έντασης στη σκηνή.

Η φωτογραφία τραβήχτηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα, όπου η Τουρκία επικράτησε με σκορ 94-68, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στον τελικό. Ο Οσμάνι αναδείχθηκε MVP της αναμέτρησης, σημειώνοντας 28 πόντους με εξαιρετικά ποσοστά ευστοχίας, οδηγώντας την ομάδα του σε μια ιστορική νίκη.

Το στιγμιότυπο έγινε viral, με τους φιλάθλους να σχολιάζουν πως «μια εικόνα μπορεί να πει περισσότερα απ' ό,τι ολόκληρος ο αγώνας».