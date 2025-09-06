Βρήκε τον Γάλλο του ο Εθνικός και κάλυψε το κενό του Ντε Ιριόντο.Ο Γάλλος μπήκε άμεσα στο πετσί της ομάδας. Στα δύο παιχνίδια με Ακρίτα και Ομόνοια ο Αλόις Κονφέ ήταν ανάμεσα στους διακριθέντες. Ο 28άχρονος μέσος με τα πολλά τρεξίματα κατάπιε πολλά χιλιόμετρα. Έκανε την «βρώμικη» δουλειά κυρίως με την Ομόνοια ενώ συμμετείχε και στην κυκλοφορία της μπάλας. Με όλα αυτά ο Κονφέ που ήταν βασικός και στα δύο παιχνίδια κάνει την διαφορά στην μεσαία γραμμή του Εθνικού.

Κάλυψε τον Ντε Ιριόντο

Ο Γάλλος Αλόις Κονφέ αποκτήθηκε για να καλύψει το κενό του Αργεντινού Εμμανουέλ Ντε Ιριόντο που δεν ανανεώθηκε το συμβόλαιο του και πήγε στην Κράσαβα. Μέχρι τώρα ο Γάλλος μέσος δικαιώνει τον Ούγκο Μαρτίνς. Εάν συνεχίσει με τον ίδιο ρυθμό πολύ γρήγορα θα ξεχαστεί ο Ντε Ιριόντο.

Με Αγγελόπουλο και Μαία

Στην πρεμιέρα με τον Ακρίτα ο Αλόις Κονφέ είχε παρτενέρ στην μεσαία γραμμή τον Πορτογάλο Μαρτίμ Μαία. Με την Ομόνοια στο ξεκίνημα είχε δίπλα του τον Αγγελόπουλο. Όταν τραυματίστηκε ο Μπαχανάκ και μπήκε στον αγώνα ο Μαία τότε ο Αγγελόπουλος μετακινήθηκε στο κέντρο της άμυνας και ο Κονφέ είχε δίπλα του τον Μαία.