Το γήπεδο - φαβορί για τον τελικό του Champions League του 2027

Το «Metropolitano» θα είναι το γήπεδο που θα φιλοξενήσει τον μεγάλο τελικό του Champions League του 2027!

Αυτό τουλάχιστον αναφέρει ρεπορτάζ της «El Partidazo de Coppe», με αφορμή το γεγονός ότι η UEFA θα ανακοινώσει σήμερα (11/09), στην συνεδρίαση της εκτελεστικής επιτροπής της στα Τίρανα, την τελική της απόφαση…

Με την έδρα της Ατλέτικο Μαδρίτης να είναι ούτως ή άλλως, βέβαια, μεταξύ των φαβορί για να αναλάβει το σπουδαίο αυτό παιχνίδι εδώ και αρκετούς μήνες.

Ενώ και ο πρόεδρος της Ισπανικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, Ραφαέλ Λουζάν, είχε υπονοήσει ότι το «σπίτι» των «ροχιμπλάνκος» θα κέρδιζε το χρίσμα.

Άλλωστε, με τις σύγχρονες υποδομές και την ικανότητά του να φιλοξενεί μεγάλες εκδηλώσεις, το «Metropolitano» αποτελεί πλέον σημείο αναφοράς στην Ευρώπη.

Εγκαινιάστηκε το 2017 και γρήγορα έγινε ένας προτιμώμενος χώρος όχι μόνο για ποδόσφαιρο, αλλά και για συναυλίες και μεγάλης κλίμακας παραστάσεις.

sport-fm.gr