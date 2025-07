Τώρα μάλιστα, η Γιουνάιτεντ «χτυπά» πραγματικό τερματοφύλακα

Έκλεισε σε μεγάλο βαθμό τα κενά στην επίθεση και τώρα κοιτάζει τα υπόλοιπα. Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ προχωρά σε σταδιακή ανοικοδόμηση. Ο Ρούμπεν Αμορίμ με σταθερά βήματα αλλάζει όλο και περισσότερο το ρόστερ των «Κόκκινων Διαβόλων». Φέρνει στο Ολντ Τράφορντ ποδοσφαιριστές κλάσης, οι οποίοι προφανώς θα πάρουν φανέλα βασικού.

Σειρά τώρα έχει η ενίσχυση στη θέση «1». Αυτή του τερματοφύλακα! Ο Πορτογάλος τεχνικός δικαίως δε θέλει να μείνει με τον προβληματικό Ονάνα κάτω από την εστία. Θέλει έναν έμπειρο κίπερ που να προσδίδει σιγουριά στην υπόλοιπη ομάδα. Και τι καλύτερο από το να εντάξει στο δυναμικό του τον Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα. Ο Ιταλός διεθνής, σταθερά βασικός στην Παρί Σεν Ζερμέν, ψάχνεται για μεταγραφή. Έχει μπλοκάρει κάθε συζήτηση των Πρωταθλητών Ευρώπης για την επέκταση της συνεργασίας τους. Θέλει να ζήσει μια νέα πρόκληση και να καρπωθεί ένα ηγεμονικό συμβόλαιο.

Σε συζητήσεις Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Ντοναρούμα

Σύμφωνα με την ιταλική Corriere dello Sport, ο 26χρονος έχει δεχθεί κρούση από τους «Κόκκινους Διαβόλους». Ο βρετανικός σύλλογος έχει βρει πρόσφορο έδαφος και προσπαθεί να πείσει τον Ιταλό να έρθει στο Ολντ Τράφορντ. Του προσφέρει ένα εξαιρετικό συμβόλαιο και σε διάρκεια αλλά πάνω απ’ όλα σε αποδοχές.

Αυτή τη στιγμή η Γιουνάιτεντ παρουσιάζεται ως το μεγάλο φαβορί για την απόκτηση του Ντοναρούμα. Μένει ο Ιταλός να… ανάψει το πράσινο φως. Αν ο ίδιος συμφωνήσει τότε η… μπάλα θα περάσει στο τερέν της Παρί Σεν Ζερμέν.





🚨 Manchester United are the favourites to sign Gianluigi Donnarumma! 🤯🔱



Discussions have taken place between the player's entourage and the club in recent hours. 🗣



(Source: @CorSport) pic.twitter.com/WY7k1ztOS7