Ο Φλικ υπέγραψε νέο συμβόλαιο μέχρι το 2027

Ο Χάνσι Φλικ είχε μία ονειρεμένη πρώτη σεζόν στον πάγκο της Μπαρτσελόνα, με τον Γερμανό προπονητή να οδηγεί τους μπλαουγκράνα στην κατάκτηση του τρεμπλ (La Liga, Copa del Rey, Super Cup) και σε ένα εντυπωσιακό “4 στα 4” κόντρα στην Ρεάλ και τους φτάνει μία ανάσα από τη συμμετοχή τους στον τελικό του Champions League.

Όλα τα παραπάνω συνδυάστηκαν με εξαιρετικό και θεαματικό ποδόσφαιρο, με τη διοίκηση του καταλανικού συλλόγου να επιθυμεί να τον ανταμείψει για τα όσα πέτυχε στην ομάδα και να του προσφέρει νέο συμβόλαιο, το οποίο θα τον δέσει στον σύλλογο για τουλάχιστον δύο χρόνια ακόμη.

Αρχικά ο Φλικ είχε συμβόλαιο μέχρι το 2026 αλλά οι δύο πλευρές ήρθαν σε συμφωνία για την επέκταση της συνεργασίας τους μέχρι το 2027, με τον άλλοτες προπονητή των Μπάγερν και εθνικής Γερμανίας να περνάει την Τετάρτη από τα γραφεία του κλαμπ και να βάζει την υπογραφή του στο νέο συμβόλαιο, παρουσία του προέδρου Τζοάν Λαπόρτα, του πρώτου αντιπροέδρου, Ράφα Γιούστε και του αθλητικού διευθυντή, Ντέκο.

Σημειώνεται πως πριν από τον Φλικ, μόνο οι Λουίς Φαν Χάαλ, Ερνέστο Βαλβέρδε, Πεπ Γκουαρδιόλα και Λουίς Ενρίκε είχαν πανηγυρίσει νταμπλ με την Μπαρτσελόνα στην πρώτη τους σεζόν, με τον Γερμανό προπονητή να μετράει 43 νίκες στα 54 παιχνίδια που βρέθηκε στον πάγκο και με 73% να έχει το καλύτερο ποσοστό νικών για πρώτη σεζόν ενός προπονητή μετά από το 83% του Λουίς Ενρίκε.

