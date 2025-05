Σκληρές εικόνες ανάμεσα σε Άγγλους οπαδούς!

Μπορεί ο τελικός του Europa League να μην έχει ξεκινήσει ακόμα, όμως στην πόλη οι «μάχες» έχουν ήδη ξεκινήσει ανάμεσα στους οπαδούς της Τότεναμ και της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Η σέντρα του μεγάλου τελικού του Europa League πλησιάζει και στον αγωνιστικό χώρο του «Σαν Μαμές» περιμένουμε να δούμε Ομηρικές μονομαχίες από τους ποδοσφαιριστές της Τότεναμ και της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ο αγγλικός εμφύλιος όμως δεν περιορίζεται μόνο μέσα στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου, καθώς οι οπαδοί των ομάδων έχουν κάνει αισθητή την παρουσία τους στο Μπιλμπάο.

Τον γύρο του διαδικτύου κάνουν ήδη σκληρές εικόνες από τις μονομαχίες των Άγγλων στους δρόμους, οι οποίοι χρησιμοποιούν από καρέκλες, έως μπουκάλια, δημιουργώντας το απόλυτο χάος.

BIG FIGHT IN BILBAO AHEAD OF THE EUROPA LEAGUE FINAL!🚨🚨



Chaos broke out in the streets as Manchester United and Tottenham fans clashed hard!💥#EuropaLeagueFinal #Bilbao #FanClash #ManchesterUnited #Tottenham pic.twitter.com/jOpnOUKOR6