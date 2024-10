Οριστικό: Νέος προπονητής της Αγγλίας ο Τούχελ!

Πλέον, είναι πραγματικότητα, με τους Times και τον Fabrizio Romano να συμφωνούν πως έχουμε deal!

Είχε πει το «ναι» στα «τρία Λιοντάρια», η επικοινωνία ήταν άμεση και η συμφωνία επετεύχθη πολύ γρήγορα.

Συνεπώς, ο Τόμας Τούχελ γίνεται ο νέος προπονητής της εθνικής Αγγλίας, αντικαθιστά τον Λι Κάρλσεϊ και μένει να δούμε αν το πρώτο του παιχνίδι θα είναι απέναντι στην Εθνική μας ομάδα!

🚨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 BREAKING: Thomas Tuchel has completed the agreement to become new England manager.



Terms agreed, contract set to be signed with an official statement expected soon.



Tuchel opened doors to England job in July and it’s now a done deal, as @TimesSport reported.



Here we go ✨ pic.twitter.com/3AjBrcjlIZ