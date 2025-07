Ρεάλ Μαδρίτης: Θέλει τον σταρ της Παρί!

Η Ρεάλ Μαδρίτης έχει ήδη προχωρήσει σε αρκετές μεταγραφικές κινήσεις που την έχουν ανεβάσει επίπεδο.

Πλέον οι Μαδριλένοι, με τον Τσάμπι Αλόνσο στον πάγκο, καλούνται να επιστρέψουν άμεσα στην κορυφή του ισπανικού ποδοσφαίρου και της Ευρώπης (Champions League).

Αν και όλοι στον σύλλογο έχουν το βλέμμα του στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, καθώς έχει πάρει την πρόκριση για τα ημιτελικά της διοργάνωσης, οι άνθρωποι της ομάδας… τρέχουν και τα υπόλοιπα μεταγραφικά ζητήματα.

Ο ποδοσφαιριστής-έκπληξη που «παίζει» δυνατά στα ισπανικά ΜΜΕ για τη Ρεάλ Μαδρίτης και έχει ξετρελάνει τους οπαδούς της ομάδας

Συγκεκριμένα, ο Νούνο Μέντες της Παρί Σεν Ζερμέν φαίνεται πως είναι ο ποδοσφαιριστής που βρίσκεται πολύ ψηλά στην λίστα των “μερένχες” με την περίπτωση του να είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Παρόλα αυτά ο Πορτογάλος αριστερός μπακ έχει… παρελθόν με τη Ρεάλ.

Τα όσα αναφέρει η MARCA για Ρεάλ και Μέντες

«Η Ρεάλ Μαδρίτης σχεδίαζε να υπογράψει τον Νούνο Μέντες το 2020. Ήταν η απόλυτη προτεραιότητα του συλλόγου και θεωρούσαν ως τον ποδοσφαιριστή που ηγούταν την επόμενη δεκαετία.

Ωστόσο, λόγω της πανδημίας COVID-19, η Ρεάλ Μαδρίτης ακύρωσε όλες τις μεταγραφές το 2020 και ο ατζέντης του, Ζόρζε Μέντες, κατέληξε να τον σπρώξει στην Παρί Σεν Ζερμέν. Η Ρεάλ Μαδρίτης εξακολουθεί να αγαπά τον Νούνο σήμερα και τον θεωρεί φανταστικό παίκτη»

Ο 25χρονος Νούνο Μέντες, έχει συμβόλαιο με την Παρί μέχρι το καλοκαίρι του 2029 και η ρήτρα του αγγίζει τα 60 εκατ. ευρώ, όμως η «βασίλισσα» έχει ήδη κάνει μια κρούση στην πλευρά του σπουδαίου Πορτογάλου σταρ…

