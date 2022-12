«Σφαγή» για τον Έντσο Φερνάντες: Λίβερπουλ και Γιουνάιτεντ προσφέρουν 127 εκατ. ευρώ στην Μπενφίκα!

Μετά τη μάχη για τον Κόντι Γκάκπο, ο οποίος «μετακομίζει» στο Μέρσεϊσάιντ, έρχεται νέα «σφαγή» ανάμεσα σε Λίβερπουλ και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για ποδοσφαιριστή!

Ο λόγος για τον Έντσο Φερνάντες, ο οποίος μετά το εξαιρετικό Μουντιάλ που έκανε με την Αργεντινή αποτελεί πόλο έλξης. Κάπως έτσι, η Λίβερπουλ και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ όχι απλά ενδιαφέρονται για τον ποδοσφαιριστή, αλλά έχουν καταθέσει και τεράστιες προτάσεις, οι οποίες σύμφωνα με τα πορτογαλικά Μέσα, υπερβαίνουν τη ρήτρα των 120 εκατ. ευρώ που έχει τοποθετήσει η Μπενφίκα για την παραχώρησή του!

Συγκεκριμένα, το ποσό που δίνουν οι δύο ομάδες είναι το ίδιο και φτάνει τα 127 εκατ. ευρώ, κάτι που σημαίνει πως ο πορτογαλικός σύλλογος ουσιαστικά δεν έχει πλέον λόγο. Τα πάντα δηλαδή πλέον εξαρτώνται από τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή και ποια ομάδα θα επιλέξει.

Προ εβδομάδων, οι Αργεντίνοι έκαναν λόγο για συμφωνία της Λίβερπουλ με τον ποδοσφαιριστή, ενώ προ ημερών υπήρχε φημολογία πως η Γιουνάιτεντ είχε βρεθεί στην pole position για την απόκτησή του.

