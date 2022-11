Μίλαν: Θέλει να δέσει τον Ραφαέλ Λεάο

Ο Ραφαέλ Λεάο είναι έτοιμος να δεχθεί πρόταση για ανανέωση συμβολαίου με την Μίλαν σύμφωνα με τον Πάολο Μαλντίνι. Όπως δήλωσε ο θρύλος της ομάδας και πλέον τεχνικός διευθυντής των «ροσονέρι», ήταν μια κίνηση που η ομάδα του επιθυμούσε να γίνει πριν την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου αλλά αυτό ήταν αδύνατο.

Ο Πορτογάλος εξτρεμ που την περσινή χρονιά ήταν ο πιο επιδραστικός ποδοσφαιριστής για την κατάκτηση της ιταλικής λίγκας συνεχίζει την χρονιά από εκεί που σταμάτησε. Μετράει 20 εμφανίσεις σε πρωτάθλημα και Ευρώπη έχοντας σκοράρει 7 γκολ και μοιράσει 9 ασιστ.

AC Milan director Maldini: “We wanted to get Rafa Leão’s new contract done before the World Cup, but it was not possible”, tells Sky. 🚨🇵🇹 #ACMilan



“We’ve been working on it for months. We will meet and make decisions at the right moment”. pic.twitter.com/gz4AtDSow3